Ranch Simulator APK, çiftlik simülasyon oyunu olarak geçmektedir.

Abdullah Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunları arasından en popülerlerinden biri de Farming Simulator 22'dir. Ancak mobil oyunlar arasında pek çiftlik oyunu bulunmamaktadır. Özellikle mobil için. Ranch Simulator APK burada iyi bir olanak olarak gözüküyor.

Ranch Simulator APK İndir

Çiftlik hayvanlarını seçip işe koyulman sabah erken kalkman gerekitğini unutma. Öyle ki çiftlikte seni bekleyen birçok iş bulunmakta. Bir çiftçi olacaksan günden güne hazır olman ve hayvanlarını iyi koruman gerekmektedir.

Ranch Simulator APK indirdiğiniz zaman sadece basit bir çiftlik oyunu ile karşılaşmayacaksınız. Öyle ki açık dünya oyunu da olan Ranch Simulator APK senin ormanda ava çıkıp dünyayı keşfetmeni de istemektedir.

Sakın unutma! Ormanda tüfeğin ile dolaşman seni güven de tutmaz. Öyle ki vahşi hayatta tek avcı sen değilsin. Aç kurtlara dikkat etmen ve onlardan korunman gerekiyor. Son olarak ormandaki ayılara dikkat et ve bu maceraya ortak olarak yeni bir dünya keşfetmek istiyorsan Ranch Simulator APK indir.