Razer Kishi V2 Kontrol Cihazı Özellikleri ve Fiyatı

Razer Kishi V2 kontrol cihazı, oyun severler için özel tasarlanmış bir kontrol cihazıdır. Mobil oyun deneyimini üst düzeye çıkaran bu cihaz, akıllı telefonlara bağlanarak kullanılıyor.

Oyunların keyifli ve kolay oynanmasını sağlıyor. Kontrol cihazı, oyunlarda oyuncunun yüksek performans sergilemesini sağlıyor. Ergonomik tasarıma sahip olması da oyuncuya büyük rahatlık sunuyor.

Razer Kishi V2 Kontrol Cihazı Özellikleri Nelerdir?

Razer Kishi V2 kontrol cihazı, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Cihaz, çoklu platform desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Birçok farklı oyun bu kontrol cihazı ile oynanabiliyor. Cihaz, iOS ve Android cihazlara uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

Yüksek kaliteli malzemelerden tasarlanan cihaz, dayanıklı yapıya sahiptir. Bundan dolayı uzun süre çok rahat kullanılabilir. Ayarlanabilir düzene sahip olduğu için oyuncular, kontrol çubuklarıyla tuşların yerlerini istedikleri şekilde değiştirebilirler. Oyun deneyimini kişiselleştiren bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Dikkatli olunması gereken aksiyonlar, Razer Kishi V2 kontrol cihazının hassas düğmeleri sayesinde kolayca gerçekleşir. Cihazın hassas düğmeleri sayesinde kullanıcı doğru ve hızlı tepkilerle oyunu şekillendirir. Bu durumda oyun performansını direkt artırıyor. Oyuncular, d-pad ve joystick ile oyunların kontrolünü sağlayabilir.

Cihaz, birçok farklı popüler oyunla uyumlu geliştirilmiştir. Yukarıda belirttiğimiz üzere ergonomik tasarıma sahip olması uzun süre oyun oynamak için oturulduğunda oyuncuya rahat tutuş olanağı sunuyor.

Katlanabilir ve kompakt tasarımdan oluştuğu için cepte çok rahat taşınabiliyor. Bundan dolayı birçok farklı yerde çok rahat kullanımı söz konusudur. Telefona hızlı ve kolay şekilde kurulabiliyor.

Akıllı telefonların yanı sıra bazı akıllı televizyonlarla tabletlerde de kullanılabiliyor. Kontrol cihazı hem boyut hem de işletim sistemi açısından kullanıcılara geniş kullanım alanı sunuyor.

Razer Kishi V2 Kontrol Cihazı Hangi Cihazlarla Uyumludur?

Razer Kishi V2 kontrol cihazının uyumlu çalıştığı Android cihazlar;

LG G serisi

Samsung Galaxy S

OnePlus

Asus ROG

Google Pixel

Sony XPeria

iOS cihazlar;

iPhone 11 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone X

Cihaz, mobil cihazlarda oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Kullanıcılarına gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatıyor. Oyunlardaki hareketleri hızlı şekilde algılıyor.

Bu da hareketlerin hızlıca ekrana yansımasını sağlıyor. Böylelikle oyunlar daha gerçekçi oynanmış oluyor. Oyunlarda heyecan düzeyini üst düzeylere çıkartıyor.

Razer Kishi V2 Kontrol Cihazı Nasıl Kullanılır?

Kullanımı çok basit olan cihaz, oyunseverlere birçok farklı harika seçenek sunuyor. Razer Kishi V2 ilk olarak telefona takılmalıdır. Apple Lightning ya da USB-C konektörü yardımıyla cihaz telefona direkt bağlanır. Telefona bağlandıktan sonra kullanıcı hemen oyun oynamaya başlayabilir.

Oyunlarda tam kontrolün sağlanması için cihazın hem sol hem de sağ tarafında tetikler, kontrol düğmeleri ve analog joystikler yer alıyor. Cihazın arkasında yer alan düğmeyse oyunları hızlı başlatıp durduruyor.

Razer Kishi V2 Kontrol Cihazı Fiyatı

Oyun konsoluna yakın performansa sahip olan Razer Kishi V2 kontrol cihazı, streaming oyun sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Bundan dolayı da telefonda AAA oyunları rahat şekilde oynanabiliyor. Yüksek oyun performansı sunan cihazın fiyatı 2.500 TL’dir.

Çok tuşlu olarak tasarlanan cihazın Nexus tuşu vardır. Bu tuş özel Nexus uygulamasıyla devreye giriyor. Uygulama üzerinden Facebook, YouTube vb. platformlarla oyunlara direkt erişim sağlanabiliyor. Paylaşım tuşuna tıkladıktan sonra Nexus uygulaması üzerinden paylaşım yapılabiliyor.