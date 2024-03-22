12 GB RAM'e Sahip Bütçe Dostu Telefon: Realme 12X Özellikleri ve Fiyatı

Realme 12X özellikleri ve fiyatı nedeniyle ilgi odağı hâline geldi. 21 Mart 2024 tarihinde tanıtılan bütçe dostu akıllı telefon modeli 12 GB RAM, yüksek yenileme hızı ve dahasını sunuyor. Bu rehberde söz konusu telefon hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız.

Realme 12X Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Yazılım : Android 14 tabanlı Realme UI 5.0

: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 190 gram

: 190 gram Kalınlık: 7,89 mm

Fiyat performans telefonlar arasında yerini alan Realme 12X modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunan telefonda MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisi bulunuyor. 190 gram ağırlığındaki cihaz IP54 sertifikasını destekliyor. Bu sertifika, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihazda 15W kablolu şarj desteğine sahip. Peki, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile beraber gelen Realme 12X ne kadar fiyata satılıyor?

Realme 12X Fiyatı

Realme 12X modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.399 yuan (193 dolar), 512 GB depolama alanına sahip versiyonu için 1.599 yuan (221 dolar) fiyat belirlendi. Telefon 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Çin'de satışa sunulacak.

Bu rehberde Realme 12X ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Yeni akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.