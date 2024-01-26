Realme C21 Özellikleri Neler? 2024'te Satın Alınır mı?

Realme C21 özellikleri, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, yıllar önce satışa sunulan C21 modeli 2024'te satın alınır mı? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

2021 yılında piyasaya sürülen Realme C21 standart bir akıllı telefon kullanıcısının beklentilerini karşılamaya yönelik ekonomik akıllı telefon modelleri arasında sıralanıyor. Bu modelin bazı özellikleri gelişmişken bazı özellikleri rakiplerine göre bir adım daha geride kalıyor.

Realme C21 Özellikleri

6.5 inç IPS LCD 720 x 1600 px HD+ ekran

270 PPI piksel yoğunluğu

60 Hz ekran yenileme hızı

Multi touch, çentik detayı, çerçevesiz tasarım

16 milyon renk

5000 mAh batarya

Hızlı ve kablosuz şarj desteği yok

MediaTek Helio G35 İşlemci

PowerCR GE8230 Grafik işlemcisi

3 / 4 GB RAM seçenekleri

32 / 64 GB Dahili depolama

Hafıza kartı desteği max. 256 GB

13 + 2 + 2 MP üçlü arka kamera

5 MP ön kamera

Arka kamerada 1080p Full HD 30 FPS Video çekim

Ön kamerada 1080p Full HD 30 FPS

165.2 x 76.4 x 8.9 mm

190 gram ağırlık

Mavi ve siyah renk seçenekleri

Sahip olduğu işlem sistemi Android 10 (Q)

Yükseltilebilen işletim sistemi versiyonu Android 11 (R)

Wi-Fi 4, Bluetooth 5

Suya ve toza dayanıklılık yok.

Parmak izi okuyucu ve görüntülü konuşma mevcut.

Çıkış yılı: 2021 Mart

Realme C21 Fiyatı Ne Kadar?

Realme C21 modelinin 64 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 250 TL civarında fiyata satılıyor. Yenilenmiş C21'in 64 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 3 bin 99 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.

Realme C21 2024'te Satın Alınır mı?

Satın alacağınız telefonu uzun süre boyunca kullanmak istiyorsanız 2021 yılında piyasaya sürülen Realme C21 yerine daha güncel donanıma ve yazılıma sahip olan bir telefon tercih etmelisiniz. Ayrıca 2024 yılında 64 GB depolama alanı da yetersiz gelebilir.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 6 bin 566 TL civarında fiyata satılan Realme C55, 7.699 TL'ye satılan Xiaomi Redmi 12, 8 bin 299 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A15 ve daha pek çok model mevcut.

Bu rehberde Realme C21 2024 yılında satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.