Tecno Camon 20 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji Tecno Mobile tarafından geliştirilen Tecno Camon 20 Pro 5G geçtiğimiz haziran ayında piyasaya sunuldu. Bütçe dostu olarak nitelendirilen telefonun arka tarafında Magic Skin malzeme teknolojisi kullanıldı. Bu malzeme teknolojisi, cilt dostu olarak da nitelendiriliyor. Malzeme teknolojisi sayesinde telefonun arka tarafı kolayca temizlenebiliyor.

Tecno Camon 20 Pro 5G Özellikleri

Tecno Camon 20 Pro 5G kullanıcılarının karşısına iki versiyonla çıkıyor. Bu versiyonlar, 8 GB RAM - 128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM - 256 GB dahili depolama şeklindedir.

Telefon, maksimum 500 nit parlaklık sunan 6,67 inç FHD+ AMOLED ekrandan oluşuyor. Ekran yenileme hızıysa 120Hz’dir. Cihazda ekran içi parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Telefonun ekranı, "Çift Kalkanlı Göz Koruması" özelliğinden oluşuyor. Bu özellik, ekranda yer alan zararlı mavi ışığın etkisini %50 azaltıyor.

Sanal RAM desteğine sahip olduğu için telefonun depolama alanı ek olarak 8 GB daha genişletilebiliyor. Tecno Camon 20 Pro 5G sekiz çekirdekli (3 GHz'e kadar 1 x Cortex-A78 + 2,6 GHz'e kadar 3x Cortex-A78 + 2 GHz'e kadar 4x Cortex-A55) ARM G77 MC9 GPU'lu MediaTek Dimensity 8050 6 nm işlemciye sahiptir.

HiOS 13 ve Android 13 işletim sistemli cihaz, Li-Po teknolojili 5000 mAh bataryadan oluşuyor. Bu batarya 33W hızlı şarjı destekliyor.

Tecno Camon 20 Pro 5G kamera sistemi; 64 MP RBGW OIS ana kamera, 2 MP makro kamera, dörtlü flaş 2 MP Bokeh, fiziki çift flaş, 32 MP Al parlak selfie ve 32 MP Ultra Net Işıltılı selfie kameradan oluşuyor. Ayrıca telefonda geceleri mükemmel çekimler gerçekleştirilmesini sağlayan RGBW Ultra Hassas Sensörde yer alıyor.

Telefonun yüksek teknolojiyle tasarlanan kamerasıyla 4K/HDR portre video ve ikili portre video çekimleri yapılabiliyor. Yenilikçi kamera sistemine sahip olan Tecno Camon 20 Pro, gerçek zamanlı olarak bildirimlerin görünmesini sağlayan Always On Display özelliğine sahiptir.

Ekranın alt kısmına dokunularak kilit açılabiliyor. Yüksek hızlı ekran altı parmak iziyle kilit açma özelliği, Google BCR 13 güvenlik sertifikasıyla tasarlanmıştır. Telefon kullanıcılarına mükemmel oyun oynama, müzik dinleme ve konuşma deneyimi yaşayabilirsiniz.

Çünkü telefon, yüksek çözünürlük sertifikasına sahip Stereo çift hoparlörlü olarak dizayn edilmiştir.

Tecno Camon 20 Pro 5G Fiyatı

Tecno Camon 20 Pro 5G, IP53 dereceli sertifika ile tasarlanmıştır. Bundan dolayı cihaz hem toz hem de su sıçramalarına karşı tam koruma sağlıyor. Telefon tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 7,8 mm kalınlıktaki profil ve cam deri kaplamadan oluşan tasarımı çok şık duruyor.

Cihaz, gelişmiş termal yönetim özelliği kapsamında yüksek polimer jel ve VC sıvı soğutma teknolojisinden oluşuyor. Siyah, mavi ve beyaz renk seçeneklerinden oluşan cihazın fiyatı 13.999 TL’dir.