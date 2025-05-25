Samsung'dan Fiyatına İnanamayacağınız Telefon: Yeni Galaxy A16 5G Türkiye'de!

Samsung, amiral gemisi modelleriyle olduğu kadar giriş ve orta seviye akıllı telefonlarıyla da geniş kitlelere hitap etmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirketin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru piyasaya sürdüğü Galaxy A16 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda 4G'li versiyonu ile ülkemize ayak basan telefon şimdi yeni bir sürümle Türkiye'de satışa sunuldu.

Kullanıcıların merakla beklediği 5G destekli Galaxy A16 için ise bekleyiş sona erdi. Galaxy A16 5G modeli nihayet Samsung'un resmi internet sitesi üzerinden Türkiye’de görücüye çıktı. Özellikle günlük kullanımda yüksek beklentisi olmayan kullanıcılar için ideal özellikler sunan cihaz, fiyat-performans dengesine odaklanıyor.

Samsung Galaxy A16 5G Özellikleri

6,7 inçlik geniş bir AMOLED ekranla bizleri karşılayan Galaxy A16 5G, çentikli tasarımı ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip modern tasarımı ile dikkat çekiyor. Exynos 1330 işlemciden güç alan cihaz, kamera tarafında 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera ile donatılmış. Cihazın ön yüzünde ise 13 MP çözünürlüklü bir ön kameranın bulunduğunu da belirtelim.

Galaxy A16 5G, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonuyla ülkemize ayak bastı. 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gün boyu ayakta kalmayı vadeden yeni telefon, aynı zamanda IP54 sertifikalı dayanıklılığıyla da öne çıkıyor.

Yakında Samsung’un yeni One UI 7 arayüzüne güncelleneceği bildirilen Galaxy A16 5G'nin, ayrıca kendi segmentinde 6 yıla kadar yazılım desteğine sahip olacak nadir modeller arasında yer alacağı da biliniyor.

İşlemci: 6,7 inç, 1080x2340 çözünürlük 90 Hz, Super AMOLED

6,7 inç, 1080x2340 çözünürlük 90 Hz, Super AMOLED Ekran: Exynos 1330

Exynos 1330 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP

50 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 25W

25W İşletim Sistemi: One UI 7

Samsung Galaxy A16 5G Fiyatı

Güney Kore merkezli teknoloji devi, yeni Galaxy A16 5G'nin fiyatını 13.999 TL olarak açıkladı. Özelliklerine kıyasla kendi alanında oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olan cihazın, halihazırda ülkemizde satışta olan 4G'lik sürümünün de 7.800 TL bandından alıcı bulduğunu da belirtelim.

Peki siz yeni Galaxy A16 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...