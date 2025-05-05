Realme Çok Ucuz Telefon Tanıttı! Dev Batarya, 120Hz Ekran ve Dahası

Geçtiğimiz haftalarda Realme 14T 5G modelini tanıtan Realme yeni bir akıllı telefon tanıttı. Uygun fiyat etiketine sahip olan Realme C75 5G devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı, 45W hızlı şarj ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme C75 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip C75 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit tepe parlaklık sunuyor. Yüzde 89,97 ekran gövde oranına sahip telefon 165,70 x 76,22 x 7,94 mm boyutlarında.

Realme marka akıllı telefonda 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 6300 bulunuyor. Bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB depolama alanı yer alıyor. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. C75 5G modelinin 45W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim.

Telefonda 32 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera bulunuyor. İkinci kamera ve ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olduğu ise henüz bilinmiyor. Telefon IP64 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Realme C75 5G Fiyatı