Realme C55 Özellikleri ve Fiyatı

Haziran ayında piyasaya çıkan Realme C55, orta segmentin üzerinde özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, iPhone 14 Pro serisinde yer alan özel çentik tasarım Dynamic Island’a benzer Mini Capsule’den oluşuyor.

Mini Capsule sayesinde cihaz; şarj durumu, veri tüketimi, günlük yürüme mesafesi ile adım sayısı, düşük pil uyarısını gösteriyor. Cihaz aynı zamanda gün ışığında kaliteli fotoğraf çekme performansına sahiptir.

Realme C55 Özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio G88

Batarya: 5000mAh

Ön kamera: 8MP

Grafik işlemci: Mali-G52 MC2

Hızlı şarj desteği: 33 W

Ekran: 6.72 inç, FHD + IPS LCD, 90Hz, 680 nit parlaklık

Arka kamera: 2MP (derinlik), 64MP (birincil)

Depolama seçenekleri: 256GB, 128GB

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI 4.0

Realme C55 gücünü MediaTek Helio G88 işlemciden alıyor. Mali-G52 MC2 grafik işlemcisini kullanan cihaz, uzun pil ömrüne sahiptir. 90Hz yenileme hızından oluşan ekran ve 64 MP kamerasıyla da kullanışlı model olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca RAM genişletme yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan cihazın gövdesi, 7.89 mm kalınlıktan oluşuyor. Bundan dolayı zarif ve ince görünümü vardır. Zarif görünümlü cihaz, gün ışığı ve gece bulutu renk seçeneklerinden oluşuyor.

Realme C55, 28 saate kadar arama süresi sunuyor. Aynı zamanda 27 güne kadar bekleme süresi vardır. Cihaz yalnızca 29 dakikada yüzde 50 şarj oluyor. 63 dakika içerisinde de tam şarj olmaktadır. Akıllı 5 çekirdekli koruma sisteminden oluştuğu için günlük kullanımlarda şarj güvenliğini sağlıyor.

Realme GT Master Edition’da yer alan sensörün aynısı Realme C55’te de kullanılmıştır. Bu sensör, ½ optik format ve 0.7 mikrometre büyük piksel boyuttan oluşuyor. Bu sensör, canlı ve net fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Telefon, mükemmel kamera deneyimi, filtreler ve yenilikçi görüntü modlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Cihaz özellikle fotoğraf severlere pek çok seçenek sunuyor. Telefonda kullanıcıların mükemmel karelere imza atabileceği;

Sokak filtresi,

Bokeh Flare Portre,

Dramatik Filtre,

Al Renkli Portre,

90’ların Pop Filtresi,

B&W Plus,

Yıldızlı Mod seçeneklerinden oluşuyor.

Cihazın arayüzünde akıllı kenar çubuğu özelliği de yer alıyor. Akıllı kenar çubuğu özelliği, arka planda oynatma seçeneği sunuyor. Premium hesabının olmadığı platformlarda uygulama kapatılmadan çalışmaya devam edebiliyor.

Realme C55 Fiyatı

Realme C55 başta Mini Capsule özelliği olmak üzere birçok açıdan çok kullanışlıdır. Şık görünümlü cihaz, yüksek performansıyla da kullanıcılarını mutlu ediyor. Cihaz, fiyat - performans açısından da dikkat çekmektedir.

Cihazın 128 GB’lık versiyonunun fiyatı 6 bin TL’dir. 256 GB olan versiyonuysa 7 bin TL’den piyasaya sunulmuştur.