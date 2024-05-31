45W Hızlı Şarj Sunan Ucuz Telefon: Realme C63 Özellikleri ve Fiyatı

Realme, 45W hızlı şarj teknolojisi ve 90Hz yenileme hızı sunan yeni bir akıllı telefon modeli tanıttı. Realme C63 özellikleri ve fiyatı nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki, söz konusu telefon neler sunuyor?

Bu rehberde 2024 yılının mayıs ayında tanıtılan Realme C63'ün ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Realme marka ucuz telefon modeline dair detaylar!

Realme C63 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : LCD

: LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : Unisoc T612

: Unisoc T612 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : Yapay zeka destekli 50 MP ana kamera

: Yapay zeka destekli 50 MP ana kamera Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Kalınlık: 7,74 mm

Gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alan telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 128 GB depolama alanına sahip cihaz 167,26 x 76,67 x 7,74 mm boyutlarında. Telefonda 3,5 mm kulaklık girişi ve Type-C portu mevcut.

Kullanıcıların telefona dokunmadan yalnızca el hareketiyle aramaları yanıtlamasına, gelen aramaları sessize almasına ve videolar arasında geçiş yapabilmesine imkân tanıyan bir özellik bulunuyor. Cihazda ayrıca parmak izi okuyucusu da mevcut.

C63 modeli Dynamic Island benzeri bir özelliğe de sahip. Mini Capsule 2.0 isimli özellik, adım sayısı ve hava durumu gibi bilgilere kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Peki, iki farklı renk seçeneği sunan Realme C63 ne kadar fiyata satılıyor?

Realme C63 Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB Depolama : 1.999.000 Endonezya rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 8.210 TL)

: 1.999.000 Endonezya rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 8.210 TL) 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 2.299.000 Endonezya rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 9.195 TL)

Çok şık bir görünüme sahip olan Realme C63 Endonezya'da piyasaya sürüldü. Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Realme C63 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.