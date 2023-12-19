Realme C67 5G Özellikleri ve Fiyatı

Realme C67, geçen ay sertifikasyon sitelerinde görüntülendi. Resmi olarak ise 14 Aralık’ta tanıtılan cihaz, Realme’nin C serisindeki ilk 5G destekli telefonu olma özelliğini taşıyor.

Realme’nin yeni cihazında 5G’yi sunması rekabet anlamında önemli bir strateji geliştirdiğinin büyük göstergesidir. Markanın yeni cihazında kullandığı 5G teknolojisi kullanıcı kitlesini genişletmeyi hedeflediğinin en büyük kanıtıdır.

Marka, Realme C67’deki yeniliklerle akıllı telefon pazarındaki konumunu daha fazla güçlendireceğe benziyor.

Realme C67 Özellikleri

Realme’nin yeni cihazı Realme C67 ile ilgili açıklanan özellikler arasında tasarımı yer alıyor. Cihazın şık ve modern şekilde tasarlandığı görülüyor.

Cihaz, merkezde konumlanan delikli bir ekrana sahiptir. Cihazın arka kısmında iki kameranın olduğu dairesel kamera sistemi yer alıyor. Kamera sistemi, 50MP’lik ana sensörden oluşuyor.

Realme C67’nin kamera sistemi, Realme’nin kamera teknolojisini geliştirdiğinin en büyük kanıtıdır. Özellikle marka bu cihazda kullanıcılarının yüksek kaliteli fotoğraflar çeken telefon beklentilerini karşılamaya çalışmış.

Realme C67, MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 6100 Plus yonga setinden güç alıyor. Cihaz kullanıcılarının karşısına 4 GB ve 6 GB şekline iki farklı RAM seçeneğiyle çıkıyor. Cihazın hem 4 GB hem de 6 GB versiyonu 128 GB depolama sunuyor.

Telefonun ekranı, 6.72 inç büyüklüğünde tasarlanmıştır. 6.72 inçlik ekran, LCD teknolojisine sahiptir. Aynı zamanda ekran 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızıyla geliştirilmiştir.

Telefon ekranının üst kısmında 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihazın ikincil kamerasıysa 2 MP çözünürlük desteğinde bulunuyor. 5000 mAh’lık bir bataryaya sahip olan cihaz ayrıca, 33W hızlı şarj desteği de sunuyor.

Cihaz, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile çalışıyor. Cihazda yer alan diğer özellikler;

Çift bantlı Wi-Fi,

Yana monteli parmak izi sensörü,

Çift SIM, GNSS,

MicroSD kart yuvası,

Bluetooth 5.2,

5 mm kulaklık girişi,

USB Type-C2’dir.

Realme C67 Fiyatı

Realme C67, 7.89 mm incelikte tasarlanmıştır. Cihaz, yeşil ve Sunny Oasis tasarımlı olarak piyasa çıktı. Realme C67’nin 4 GB’lık versiyonunun fiyatı 5.000,00 TL’dir. 6 GB RAM versiyonunun fiyatıysa 5.300,00 TL’dir.