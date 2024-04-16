100W Hızlı Şarj Sunan Realme GT Neo 6 SE Özellikleri ve Fiyatı

100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek bırakmayan Realme GT Neo 6 SE özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Bu rehberde yeni akıllı telefon modelinin neler sunduğunu açıkladık.

2024 yılının nisan ayı içerisinde tanıtılan Realme C65 ve Realme 12X modellerinin ardından yeni bir telefon duyuruldu. Realme GT Neo 6 SE olarak isimlendirilen telefonun özellik listesine fiyat etiketlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Realme GT Neo 6 SE Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1264 x 2780 piksel

: 1264 x 2780 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 450 PPI

: Yaklaşık 450 PPI İşlemci : Snapdragon 7+ Gen 3

: Snapdragon 7+ Gen 3 RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP

: 50 MP + 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Hızlı Şarj : 100W

: 100W Yazılım : Android 14 tabanlı Realme UI 5.0

: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 Boyut : 162 x 75,1 x 8,7 mm

: 162 x 75,1 x 8,7 mm Ağırlık: 191 gram

Orta segment telefonlar arasında yer alan GT Neo 6 SE'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Cihazın ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Ön ve arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Peki, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile beraber gelen Realme GT Neo 6 SE ne kadar fiyata satılıyor?

Realme GT Neo 6 SE Fiyatı

8 GB RAM ve 256 GB Depolama : 1.799 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 16.383 TL)

: 1.799 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 16.383 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama : 1.999 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 18.204 TL)

: 1.999 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 18.204 TL) 16 GB RAM ve 256 GB Depolama : 2.199 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 20.026 TL)

: 2.199 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 20.026 TL) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 2.499 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 22.758 TL)

GT Neo 6 SE'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Realme GT Neo 6 SE ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.