100W Hızlı Şarj Sunan Realme GT Neo 6 SE Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Realme GT Neo 6 SE özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken yeni telefon!
100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek bırakmayan Realme GT Neo 6 SE özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Bu rehberde yeni akıllı telefon modelinin neler sunduğunu açıkladık.
2024 yılının nisan ayı içerisinde tanıtılan Realme C65 ve Realme 12X modellerinin ardından yeni bir telefon duyuruldu. Realme GT Neo 6 SE olarak isimlendirilen telefonun özellik listesine fiyat etiketlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Realme GT Neo 6 SE Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2780 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 450 PPI
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120 FPS
- Ön Kamera: 32 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.4
- Batarya Kapasitesi: 5.500 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Yazılım: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0
- Boyut: 162 x 75,1 x 8,7 mm
- Ağırlık: 191 gram
En İyi Fiyat - Performans Telefonlar - 2024
Fiyat - performans telefonlar, özellikle son yıllarda akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Düşük fiyata sahip olan bu telefonlar, sergiledikleri performans ile dikkatleri üzerinde topluyor.
Orta segment telefonlar arasında yer alan GT Neo 6 SE'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
Cihazın ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Ön ve arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Peki, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile beraber gelen Realme GT Neo 6 SE ne kadar fiyata satılıyor?
Realme GT Neo 6 SE Fiyatı
- 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 1.799 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 16.383 TL)
- 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 1.999 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 18.204 TL)
- 16 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.199 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 20.026 TL)
- 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 2.499 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 22.758 TL)
GT Neo 6 SE'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.
En İyi Akıllı Telefon Modelleri - 2024
2024 yılında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu rehberde güçlü donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran üst düzey akıllı telefon modellerini bir arada topladık.
Bu rehberde Realme GT Neo 6 SE ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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