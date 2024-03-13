Realme Narzo 70 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Elleriniz ıslak veya kirliyken telefonda herhangi bir işlem yapamamaktan şikayetçi misiniz? Cevabınız ‘evet’ ise hazır olun! Bu sorunu çözüme kavuşturan yepyeni bir akıllı telefon geliyor.

Realme, özel teknolojilerle geliştirdiği Narzo 70 Pro modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Cihaz ile ilgili sızıntı bilgiler açığa çıkmıştı. 6 Mart’ta ise resmi tanıtımı gerçekleştirildi. İşte, Narzo 70 Pro’nun özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin detaylar!

Realme Narzo 70 Pro Özellikleri

Cihazın öne çıkan özelliğinin adı ‘Air Gesture’ olarak paylaşıldı. Bu teknoloji sayesinde telefona temas etmenize gerek kalmadan menüler arasında gezinebileceksiniz. Yani, elleriniz ıslak ya da kirli olsa bile telefonu dokunmadan kontrol edebileceksiniz.

Air Gesture ile sosyal medya platformlarında bir video veya fotoğrafı beğenmek için baş parmağınızı hareket ettirmeniz yeterli olacak. 10’un üstünde farklı hareketi algılayabilecek bu teknoloji telefonun en heyecan veren özelliklerinden birisi. Bir diğeri de arka kısımda yer alan dairesel kamera paneli.

Diğer özelliklerine bakacak olursak 6 Mart’ta gerçekleştirilen tanıtıma göre Realme Narzo 70 Pro’nun sahip olacağı teknik özellikler şu şekilde:

Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran

Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2400 px, fhd+

Piksel yoğunluğu: 393 ppi

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Arka kamera: Üçlü kamera sistemi (50 + 12 + 5 MP) - Sony IMX890 OIS Camera kullanılmış.

Ön kamera: 24 MP

Batarya kapasitesi: 5000 mAh

RAM: 6 GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2

Grafik işlemci: Adreno 710

Dahili hafıza: 128 GB

Realme Narzo 70 Pro Fiyatı

Cihazın kesin saıtş fiyatına dair net bir açıklama yapılmadı. İlk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bölgede 22.170 Hindistan Rupisi gibi bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Dolar bazında baktığımızda belirtilen rakam yaklaşık 267 dolara denk geliyor. TL karşılığının ise 8.530 TL civarında olduğunu görüyoruz.

Vergiler eklendiğinde tahmini satış fiyatı 17.350 TL’yi bulabilir. Tabi, bu rakamların sadece tahmine dayandığını da belirtmekte fayda var.

Realme Narzo 70 Pro Çıkış Tarihi

6 Mart’ta tanıtımı yapılan Realme imzalı akıllı telefonun 28 Mart tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Bu tarih resmi olarak açıklanmadı ancak beklentilerin bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.

Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Air Gesture özelliği ilginizi çekti mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!