Bütçe Dostu Realme Narzo N65 5G Özellikleri ve Fiyatı

2024 yılının mayıs ayında yapılan tanıtımla beraber Realme Narzo N65 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni telefon yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki, söz konusu cihaz neler sunuyor?

24 Nisan 2024 tarihinde Realme Narzo 70 modeli tanıtılmıştı. 27 Mayıs 2024'te ise yeni akıllı telefon modeli Narzo N65 5G piyasaya sürüldü. Bu rehberde Realme marka telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Realme Narzo N65 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1604 piksel

: 720 x 1604 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 15W

: 15W RAM : 4 GB / 6 GB (LPDDR4x)

: 4 GB / 6 GB (LPDDR4x) Depolama : 128GB (UFS 2.2)

: 128GB (UFS 2.2) Arka Kamera : 50 MP AI kamera

: 50 MP AI kamera Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.3

: 5.3 Yazılım : Android 14 tabanlı realme UI 5.0

: Android 14 tabanlı realme UI 5.0 Ağırlık : 190 gram

: 190 gram Kalınlık: 7,89 mm

MediaTek Dimensity 6300 işlemcinin yer aldığı telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 128 GB depolama alanına sahip cihaz 165,6 x 76,1 x 7,89 mm boyutlarında.

IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunan akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. 3,5 mm ses girişine sahip telefon 190 gram ağırlığında. 5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonda Dynamic Island benzeri özellik bulunuyor. Mini Capsule 2.0 olarak isimlendirilen özellik, adım sayısı ve hava durumu gibi bilgilere kolayca erişilebilmesine imkân tanıyor. Peki, Realme Narzo N65 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Realme Narzo N65 5G Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB Depolama : 11.499 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 9.080 TL)

: 11.499 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 9.080 TL) 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 12.499 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 9.869 TL)

Realme Narzo N65 5G modeli Hindistan'da piyasaya sürüldü. Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Realme Narzo N65 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.