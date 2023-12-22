120Hz Yenileme Hızı Sunan Realme V50s Özellikleri ve Fiyatı

Yapılan tanıtımla birlikte Realme V50s özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, yüksek yenileme hızı ile dikkat çeken akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Realme V50s Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,72 inç

: 6,72 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 392 PPI

: Yaklaşık 392 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 13 MP + 2 MP

: 13 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Yazılım : Android 13 tabanlı Realme UI 4.0

: Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Ağırlık : 190 gram

: 190 gram Kalınlık: 7,9 mm

Realme marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon modelinin ön ve arka kameraları 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. MediaTek Dimensity 6100+ işlemcinin ve Mali-G57 MC2 GPU'nun yer aldığı cihaz 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Depolama alanı tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile beraber gelen akıllı telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. 190 gram ağırlığındaki cihaz 165,7 x 76 x 7,9 mm boyutlarında. Peki, Realme V50s ne kadar fiyata satılıyor?

Realme V50s Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB Depolama : 1.499 yuan ( 210 dolar civarında)

: 1.499 yuan ( 210 dolar civarında) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.799 yuan (250 dolar civarında)

Bu rehberde Realme V50s ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.