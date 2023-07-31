Red Magic 8S Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yüksek hafıza ve nitelikli ekran özellikleri ile dikkat çeken Red Magic 8S Pro, Android destekli bir akıllı telefon almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Android 12 işletim sistemine sahip olan cihazın güçlü bataryası ve yüksek çözünürlüklü kamerası en beğenilen özellikleri arasında sıralanıyor.

Red Magic 8S Pro hafıza açısından da kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. Bu yazımızda Red Magix 8S Pro’nun özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri bir araya getirdik!

Red Magic 8S Pro Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Ekran: 6,8 inç AMOLED ekran, 1300 nit parlaklık, 1116 x 2480 px çözünürlük

Arka kamera: 50 + 8 + 2 MP Üçlü arka kamera sistemi 2 MP makro lens

16 MP Selfie kamerası

6000 mAh batarya

Renk seçenekleri: gece yarısı, platin, Aurora (şeffaf)

RGB aydınlatmalı soğutma fanı

Midnight (gece yarısı) renginde 12 GB RAM 256 GB depolama, Platinum modelde 16 GB RAM + 512 GB dahili hafıza ve Aurora renginde 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama yer alıyor. Cihazın kendi sunduğu seçeneklerde 24 GB RAM olmasa da 8 GB sanal RAM eklenerek toplam 24 GB’lık hafıza elde edilebiliyor.

Oyun oynama deneyiminde sunduğu avantajlar cihazın öne çıkarılan özellikleri arasında yer alıyor.

Gorilla Glass 5 koruma

Red Magic 8S Pro Fiyatı

Red Magic 8S Pro’nun fiyatları renk ve hafıza özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Midnight isimli (gece yarısı rengindeki) model 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızasıyla 650 dolardan yurtdışında satışa çıkarılıyor.

Platinum ve Aurora renkleri 16 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza kapasitesiyle 760 dolara satılıyor olacak. Türkiye’de ise bu fiyata vergiler eklenecek. Red Magic 8S Pro’nun Türkiye fiyatlarının 28 bin TL’den başlayıp yaklaşık 40 bin TL’ye kadar ulaşması bekleniyor.

Red Magic 8S Pro Çıkış Tarihi

Red Magic 8S Pro’nun Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Yurt dışında ise 3 Ağustos’ta satışa sunulması bekleniyor. 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında ön sipariş oluşturulabilen cihazın Amazon’dan satışa çıkışının ağustosun sonlarını bulacağı belirtiliyor.