Red Magic 9 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nubia, çok yakında oyun tutkunlarına yeni bir akıllı telefon sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Red Magic 9 Pro resmi görsellerini paylaştıktan sonra teknik özellikleri daha çok merak edilmeye başladı.

Oyun deneyimini üst düzeye çıkartmayı hedefleyen cihaz teknik özelliklerin yanı sıra tasarımıyla da dikkat çekiyor. Birçok oyun özelliğine sahip olacak cihaz, mobil oyun severlere farklı bir deneyim yaşatacak.

Red Magic 9 Pro Özellikleri

Red Magic 9 Pro, Qualcomm’a ait Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alacak. Bu güçlü işlemcinin en önemli özelliği, Ray Tracing tabanlı Adreno 750 grafik biriminden oluşması.

Ayrıca Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 4 nm teknolojisiyle tasarlandı. 4 nm teknolojisiyle tasarlanan işlemci;

2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520

1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4

2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720

3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerinden oluşuyor.

Yeni işlemci sayesinde cihaz, selefine kıyasla yüzde 30 daha fazla performans sunuyor.

Cihazın ön tarafında ekran altı selfie kamerası konumlandırılmıştır. Bu selfie kamerası, 32 MP çözünürlüğe sahiptir. Telefonun arka tarafındaysa üç kamera yer alıyor. Ana kamera 50 MP, telefoto kamera 8 MP ve ultra geniş açılı kameramaysa 16 MP çözünürlükte tasarlanmıştır.

Red Magic 9 Pro, 12 GB RAM seçeneğiyle piyasaya çıkacak. Fakat bunun daha üzerinde RAM seçenekleriyle de piyasaya çıkabilir. Şu an hem depolama hem de batarya kapasitesi hakkında kesin bilgi yok. Konuyla ilgili kesin bilgiye ulaştığımızda buradan sizlere bilgi vereceğiz.

Cihazın ekranı tam olarak oyun severlere hitap ediyor. 6.8 inç büyüklüğünde tasarlanan ekran, 144 Hz yenileme hızına sahiptir. Ayrıca 360 Hz dokunmatik örnekleme hızından oluşan AMOLED ekranla piyasaya sunulacak.

Android 14 işletim sistemiyle kullanıcılarına sunulacak olan cihaz, OS isimli özel arayüzden oluşuyor. Cihazın bu arayüzü; soğutma sistemi, oyun modu, RGB ışıklandırma ve performans ayarları gibi oyunlara özel çeşitli sistemler sunuyor.

Red Magic 9 Pro Fiyatı

Red Magic 9 Pro’nun fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat cihazın özelliklerine bakılarak önceki modellere kıyasla daha yüksek fiyatta piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca cihazın hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair de kesin bilgi yok. Ülkemizde satışa sunulabilmesi için Nubia, resmi distribütör bulmalıdır.

Red Magic 9 Pro Çıkış Tarihi

Red Magic 9 Pro, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle kullanıcılarına sunulacak. Cihazın arkasına Red Magic logosu, üçlü kamera kurulumu, RGB aydınlatmalı fan ve LED flaş konumlandırılmıştır.

Telefonun ön tarafındaysa ince çerçeveli ekranla birlikte ekran altı selfie kamerası yer alıyor. Cihazın yan kısmındaysa oyun moduna geçişi sağlayan bir adet anahtar, güç düğmesi ve ses tuşları bulunmaktadır.

Telefon 23 Kasım’da gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte tanıtılacak.