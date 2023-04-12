Reddit'e Alternatif: Instagram Kurucularından Artifact Uygulaması!

Instagram'ın yaratıcılarının haber uygulaması Artifact, son güncellemesinin ardından artık bazı sosyal özelliklere sahip. Kullanıcılar artık profil oluşturabiliyor ve uygulamadaki herhangi bir makale hakkında yorum yapabiliyor.

Reddit'ten esinlenen Artifact, diğer kullanıcıların yorumlarını yukarı ve aşağı oylamanıza izin verecek, bu da yorumcuların itibar puanlarını etkileyecek ve tartışmaları denetlemeye yardımcı olacak. Uygulama ayrıca moderasyon için yapay zekâ kullanıyor.

Artifact'a Gelen Reddit Vari Özellikler Nasıl Çalışıyor?

Artifact, itibar puanının "topluluktan kazanılan güveni temsil ettiğini ve insanların fikirlerini tartmanıza ve kötü davranışları filtrelememize yardımcı olacağını" söylüyor. Bir blog yazısına göre amaç, herkesin katılmaya teşvik edildiğini hissettiği olumlu bir topluluğu oluşturmak olacak. Uygulama, yorumlarınız yukarı ya da aşağı oy aldığında size haber verecek. Ayrıca kişileriniz okudukları şeyler hakkında yorum yaptıklarında da bilgilendirileceksiniz.

Makalelere yorum yapmak için isteğe bağlı olan bir profile ihtiyacınız olacak. Profiller fotoğrafınızı ve biyografinizi içerebilir (her ikisini de eklemek itibarınızı artırır). Ayrıca profil oluşturmak için doğrulanmış bir telefon numarası sağlamanız gerekiyor.

Instagram kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, Artifact'i Ocak ayında tanıttı. Artifact, haberleri düzenlemek ve okumak isteyeceğinizi düşündüğü şeyleri size sunmak için yapay zekâ kullanıyor.