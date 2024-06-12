Renault 5 E-tech Electric Özellikleri ve Fiyatı

Renault’nun şehir içi kullanıma uygun, özel olarak geliştirilmiş otomobili Renault 5 E-Tech Electric yola çıkıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan araç % 100 elektrikli olup hem şehir içinde hem de şehirler arası yollarda konforlu bir deneyim vadediyor.

Sürdürülebilirlik ilgilerine saygı duyularak geliştirilen otomobilin iç tasarımı sıra dışı görünümü ile dikkat çekiyor. Bu yazımızda Renault 5 E-tech Electric modeli ile ilgili detayları ele alıyoruz.

Renault 5 E-tech Electric Özellikler

Aracın ön yüzüne baktığımızda ızgara tasarımının kapalı olması dikkat çekiyor. LED aydınlatmalar ve iki renkli dizaynı görsel açıdan öne çıkıyor. Yan görünüşte en önemli ayrıntılardan birisi 18 inçlik jantlar.

Bunun yanında aracın uzunluğu 3.92 metre olup genişliği 1,77 metre ve yüksekliği ise 1,55 metre olarak belirtiliyor. Arka tasarımı incelediğimizde oldukça sade bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün.

Renault R5 modelini andıran bir tasarım benimsenmiş. Aydınlatmalar dikey olarak konumlandırılmış. Plastik bir bar üstünde Renault ve ‘5’ ibaresi bulunuyor.

İç mekânda modern ve renkli bir tasarım bizi karşılıyor. Tam dijital gösterge ekranı için iki farklı seçenek sunuluyor. Bunlardan biri 7 inç diğeri ise 10 inç olarak belirtiliyor. Ayrıca 10 inçlik bir adet multimedya ekranı da mevcut.

Orta konsolda eğik formda bazı tuşlara yer verilmiş. Bu tuşlar aracılığıyla çeşitli kontroller sağlanabiliyor.

Kaput altına bakacak olursak birden fazla motor seçeneği sunulduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki 95 hp beygir gücündeki motor olacak ve bu versiyonun tork değeri 215 Nm olacak. İkinci versiyonda ise 120 hp beygir gücüne sahip 225 Nm tork değerine ulaşan bir motor görüyoruz.

Üstelik aracın motor seçenekleri bunlarla sınırlı da değil. Üçüncü bir versiyonda 150 hp beygir gücü ve 245 Nm tork üreten bir motor bizi karşılıyor. Batarya kapasitesi açısından en düşük motor gücüne sahip olan standart modelde 300 km, 150 hp’lik motorlu araçlarda ise 400 km menzil vadeden bataryalar kullanılacağı belirtiliyor.

Renault 5 E-tech Fiyatı

Renault’nun modern tasarımlı % 100 elektrikli otomobilinin ne zaman satışa çıkacağı hala belirsizliğini koruyor. Haliyle Türkiye’de aracı ne zaman yollarda göreceğimizi de bilemiyoruz.

Satış fiyatı konusuna gelecek olursak yapılan açıklamalara göre aracın standart modeli için yurt dışında başlangıç fiyatının 25.000 Euro civarında olacağı belirtiliyor. TL olarak 871.000 TL’ye denk gelen bu rakama bir de vergiler eklenecek.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Satın alıp kullanmayı düşünür müsünüz? Alternatif olarak %100 elektrikli otomobil önerileriniz var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!