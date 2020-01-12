Resident Evil 2: Remake’in Orijinalinden Daha İyi Olmasının Nedenleri

Resident Evil 2, Capcom tarafından geliştirilen bir hayatta kalma ve korku oyunudur. Oyunda, zombi kıyameti sırasında Raccoon City'den kaçmaya çalışan polis memuru Leon Kennedy ve üniversite öğrencisi Claire Redfield’i kontrol ediyoruz.

Olası bir remake için 2002’den bu yana görüşmeler yapılıyordu ancak Capcom diğer oyunlara odaklandığı için sürekli ertelendi. Resident Evil 4 ve devamındaki oyunlar çok beğenilmişti, geliştirici ekibinin bu oyunu yeniden ele almaları için yeterli vakitleri yoktu. Resident Evil 2’nin yeniden ele alındığı lanse edilince oyuncular ister istemez sevindi.

Resident Evil 2: Remake’in en çok beğenilen tarafı ise grafikleri oldu. Resident Evil 2’nin bu sürümündeki oyun motoru en son teknolojiden faydalansa da orijinal oyundan kalan ayrıntılar yok değildi. Bu, oyunun harika bir atmosfere sahip olmasını sağlamıştı. Resident Evil 2’nin ilk hâlini severek oynayan oyuncular, bu oyunu da aynı duygularla oynayacaktır. Yeni oynayacakların önlerinde ise serinin ilk oyunlarını deneyimlemeleri için çok büyük bir zaman var.

Grafiklerin yanı sıra karakter kontrollerinde de köklü değişikler dikkat çekiyor. Yeni sürümde, eski sürümdeki kontrollerden, sabit açılardan eser yok diyebiliriz. Resident Evil 2: Remake, inanılmaz bir üçüncü şahıs nişan özelliğine sahip. Resident Evil 2: Remake’de zombilerin, oyunun ilk hâlindekine nazaran daha hareketli olması da gözden kaçmıyor.

Resident Evil 2: Remake Neden Orijinalinden Daha İyi?

Oyunun orijinalinden daha iyi olması için harika nedenleri var. Orijinal oyunu oynayan oyuncular, Resident Evil 2: Remake'in orijinalinden daha iyi olduğu konusunda hemfikir olacaktır.

Karakterlerin hareketleri, gerçek hayattaki insan hareketlerine çok benziyor.

Haritalar, oyunun alanını daha büyük hissettiriyor ve klasik bir korku atmosferi yaratmak için en doğru şekilde kullanılıyor.

Nişan almak eskisine kıyasla daha zor çünkü daha gerçekçi bir yaklaşım isteniyor.

Korkuya daha çok odaklanılıyor. Duman, sis ve manzara ve oyunun kasvetli kısımları daha belirgin duruyor.

Oyun biraz daha “zaman dışı” hissettiriyor. Belli bir döneme işaret etmiyor.

Oyun, orijinal hikâyeden sapmıyor.

Bütün bu gelişmeleri görmemek elde değil! Orijinal oyunu oynadıysanız, bunları zaten fark etmişsinizdir. Capcom, oyuncuları kıyametin içine davet ediyor ve uzun, bitmek bilmeyen bir korku gecesi için size harika bir oyun veriyor.