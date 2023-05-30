Riot Client Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Riot Games'in oyunlarını oynayan bazı oyuncular Riot Client açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde Riot İstemcisi'nin açılmamasına neden olan problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemleri açıkladık.

Riot Games tarafından sunulan oyunlara tek yerden erişilebilmesine imkân tanıyan Riot Client (Riot İstemcisi) açılmama sorunu ile can sıkıcı hâle gelebiliyor. Peki, Riot İstemcisi açılmıyor hatası için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

Riot Client Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Riot Client'i yönetici olarak çalıştırın.

PC'yi yeniden başlatın.

Virüs taraması yapın.

Güvenlik Duvarı'nı kapatın.

Antivirüsü kapatın.

Gereksiz programları sonlandırın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Riot Client'i Yönetici Olarak Çalıştırın

Riot İstemcisi'ni yönetici olarak çalıştırmak için programın simgesine sağ tıklayın ve ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bu yöntem işe yaradıysa hizmetin simgesine sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne tıklayın.

Özellikler penceresinde bulunan Uyumluluk sekmesi üzerinden "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Bunu yaptıktan sonra programın simgesine çift tıklayarak yönetici olarak çalıştırabileceksiniz. Böylelikle her defasında yönetici olarak çalışma adımlarını yapmak zorunda kalmayacaksınız.

PC'yi Yeniden Başlatın

Riot İstemcisi açılmama sorunu devam ediyorsa bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Eğer bu yöntemi uyguladığınız hâlde problem hâlâ devam ediyorsa bir sonraki yöntemi inceleyin.

Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarda yüklü olan programların ve oyunların çalışmasını engelleyebilir. Antivirüs programları bilgisayarlardaki zararlı yazılımları tespit edip temizler. Bu nedenle sistemde zararlı yazılım olup olmadığını öğrenmek için virüs taraması yapın.

Güvenlik Duvarı'nı Kapatın

Görev çubuğundaki arama kısmından Denetim Masası'na girin.

"Sistem ve Güvenlik" kategorisini görüntüleyin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümünü açın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğine tıklayın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğini seçin.

Güvenlik Duvarı'nı devre dışı hâle getirdikten sonra Riot İstemcisi'nin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa Güvenlik Duvarı'nı tekrar aktifleştirin.

Antivirüsü Kapatın

Bilgisayarınızda yer alan antivirüs programı, söz konusu programın çalışmasını engelliyor olabiliyor. Bu nedenden dolayı güvenlik yazılımını geçici süreliğine kapatın. Problem devam ediyorsa antivirüsü yeniden etkinleştirin.

Gereksiz Programları Sonlandırın

Arka planda çalışan gereksiz programları sonlandırmak için Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni görüntüleyin. Görev Yöneticisi'nden gereksiz programları tespit edin ve ardından programların üzerine sağ tıklayın. Son olarak "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Sürücüleri Güncelleyin

Sürücüleri güncellemek için Başlat menüsüne sağ tıklayıp "Aygıt Yöneticisi" aracını seçin. Açılan pencereden sürücülere sağ tıklayın ve ardından "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine basın. Bunu yaptıktan sonra ekranda bulunan talimatları sırasıyla uygulayın.

Aygıt Yöneticisi üzerinden söz konusu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları tercih edebilirsiniz. Bu hizmetler PC'deki güncel olmayan sürücüleri hızlı bir şekilde tespit eder ve güncelleme işlemini gerçekleştirir. Böylelikle zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Windows'u Güncelleyin