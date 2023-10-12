Roblox Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Çevrimiçi bir oyun platformu olarak bilinen Roblox'ta kullanıcılar çeşitli sebeplerden ötürü şifre değişikliği yapmak isteyebiliyor. Bazen güvenlik problemleri bazen de şifrenin unutulması gibi durumlar şifre değişikliğine ihtiyaç duymanıza neden olabiliyor.

Bunun için uygulayabileceğiniz birden fazla çözüm yöntemi var. Şifrenizi hatırlıyorsanız direkt olarak 'şifre değiştirme' seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Ancak şifrenizi unuttuysanız 'parola sıfırlama' yöntemi ile Roblox şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Peki, bu işlemleri nasıl gerçekleştirebilirsiniz? İşte, adım adım Roblox'ta şifre değiştirmek için yapmanız gerekenler!

Roblox'ta Şifre Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle Roblox hesabınıza sistemden giriş yapın.

'Ayarlar' menüsüne ulaşmak için tarayıcının sağ üst kısmında yer alan dişli çark sembolüne tıklayın.

Mobilden giriş yaptıysanız üç nokta simgesine tıklayarak 'daha fazlası' / 'more' menüsüne ulaşın.

Bu kısımda yer alan 'Hesap Ayarları' sekmesine ilerleyin.

Açılan sayfada 'Change Passcode' yani 'Şifreyi Değiştir' butonuna basın.

Mevcut şifrenizi ve diğer istenilen bilgileri girdikten sonra yeni bir şifre belirleyin ve ilgili boşluğa bu şifreyi yazın.

Eğer şifrenizi tekrar yazmanız gerekiyorsa her iki satıra da aynı şifreyi eksiksiz ve hatasız biçimde girdiğinizden emin olun.

Oluşturacağınız yeni şifrenin eski şifrenizle aynı olmaması gerekiyor.

Bu şifreyi dilerseniz Roblox şifre yöneticisine kaydedebilirsiniz. Böylece oturum açarken şifre yazma zahmetinden kurtulabilirsiniz. Bunun için Google ve Passwarden gibi araçları kullanabilirsiniz.

Roblox Şifresi Nasıl Sıfırlanır?

Şifre değişikliğine gitme sebebiniz mevcut şifrenizi hatırlamıyor olmanız ise bu yöntemi denemeniz gerekiyor. Eğer şifrenizi unuttuysanız veya doğruluğundan emin değilseniz diğer giriş bilgilerinizi kullanarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. İzlemeniz gereken adımlar sırasıyla şu şekilde:

Roblox'ta kullanıcı girişi yapılan sayfaya gidin.

'Having trouble logging in' yani 'Giriş yapmakta sorun mu yaşıyorsunuz?' yazısının bulunduğu butona tıklayın.

Bu kısımda Roblox'ta kayıtlı olduğunuz e-posta adresini girip 'İleri' tuşuna basın.

Cep telefonu numaranız ile kimliğinizi doğrulama işlemini tamamlayın.

Açılan ekranda yeni şifrenizi oluşturabiliyor olmalısınız. Güvenlik açısından tahmin edilmesi zor ancak sizin kolay hatırlayabileceğiniz bir şifre oluşturun.

E-mail ve Telefon Numarası Kullanmadan Roblox Şifresi Nasıl Bulunur?

Önceden Roblox hesabına giriş yaptığınız bir mobil cihazda Roblox hesabınıza girmek istiyor ancak şifrenizi hatırlamıyorsanız şu adımları izleyerek şifrenizi bulup hesabınıza girebilirsiniz:

Telefonunuzun 'Ayarlar' bölümüne gidin.

Burada yer alan 'Google Servisleri' menüsüne tıklayın.

'Google Hesabınızı Yönetin' seçeneğine basın.

Güvenlik sekmesine ilerleyin.

Sayfanın alt kısımlarına inerek 'Şifre Yöneticisi'ne tıklayın.

Açılan sayfada Roblox.com'u bulun.

Bu butona tıkladığınızda kullanıcı bilgilerinizin yazılı olduğunu göreceksiniz. Şifrenin sağ tarafında bulunan 'kopyala' butonuna basarak şifrenizi buradan alıp uygulamaya yapıştırabilirsiniz.

Passwarden Şifre Yöneticisi'nde Roblox Şifresi Nasıl Değiştirilir?