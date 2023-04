Pratik Temizlik İçin Tercih Edilebilecek En Kullanışlı Dikey Süpürgeler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatta kullandığımız elektrikli ev aletleri adeta evrime uğruyor. Daha kısa zamanda daha etkili bir performansla temizlik işini pratik bir şekilde halletmenizi sağlayan dikey süpürgeler, en sevilen çağdaş elektrikli ev aletleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Temizlik ile uğraşan herkesi metrelerce kablo çekme ve sık sık priz değiştirme derdinden kurtaran şarjlı dikey süpürgeler, her an elinizin altında olma kolaylığı sağlıyor. Kendi şarj istasyonunda kolayca şarj edebileceğiniz ve istediğiniz an şarjdan çıkarıp kullanabileceğiniz dikey süpürgeler ile temizliğe ayırmanız gereken vakit oldukça kısalıyor.

Çünkü şarjlı dikey süpürgeler gün içinde yere dökülen kırıntılara ve gözünüze batan kirlere anlık olarak müdahale etme imkânı sunuyor. Böylece tozlar birikmiyor, yaşam alanınız temiz kalıyor. Böylesine pratik bir temizlik sağlayan dikey süpürgelerde model seçeneği ise oldukça fazla. Ancak bazı modeller açık ara farkla diğerlerinin önüne geçiyor. Bu yazımızda sizin için en kullanışlı 5 dikey süpürge modelini derledik!

En Kullanışlı 5 Dikey Süpürge Modeli

Dyson V15 Detect Absolute

Mi Vacuum Cleaner G9

Philips XC7043/01 Speed Pro Max

Fakir Franky

Electrolux Well WQ81-ALRS

1. Dyson V15 Detect Absolute Kablosuz Süpürge

Evcil hayvanların bulunduğu yaşam alanları için özel olarak tasarlanan V15 Detect Absolute, mikroskobik araştırmalar sonucunda tüylere yapışan kirleri, oluşan bakterileri, ölü deri hücrelerini ve alerjenleri tamamen ortadan kaldıracak niteliklere sahip.

Gözle görülmeyen tozları ve evcil hayvan tüylerini yok etmenizi sağlayan yenilikçi teknolojisi ve ışıklı başlığı ile Dyson V15 Detect, özellikle evcil hayvan sahiplerinin ve ev temizliğinde titiz davrananların favorisi olarak listenin en başına adını yazdırıyor. Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Boyutları: 250 x 1150 x 260 mm

Ağırlık: 3 kg

Toz Kapasitesi: 0,75 L

Maksimum Emiş Gücü: 230 AW

Kablosuz

Şarj Süresi: 270 dakika

Ses Seviyesi: 80 dbA

Geliştirilmiş filtreleme teknolojileri: Siklon, Hepa ve Metal Filtreleme Özelliği

Ek parçalar: Şarj cihazı ve istasyonu, fırça başlık, mini turbo motorlu başlık, toz alma başlığı, Laser Slim Fluffy, rulo başlık, çubuk klips ve kombinasyon aleti

Lazer toz algılama: Birçok dikey süpürgede bulunan ışıklı toz algılama sistemi Dyson V15 Detect modelinde başka bir boyuta geçiyor. Fluffy temizleyicinin üst kısmında bulunan yeşil lazer, daha fazla parçacığı yakalayabilmenize imkan tanıyor.

Piezo sensörü: Bu sensör Dyson V15 ile süpürdüğünüz zemindeki parçacıkların niteliklerini LCD ekrana taşıyor. Parçacık özelliklerine göre çekiş gücünü ayarlayan cihaz Piezo sensör sayesinde mikroskobik boyutlardaki kirler ve alerjenleri yakalayabiliyor.

Dolaşma önleyici: Yenilikçi süpürge tasarımlarında fırçaya dolanan uzun saçlar sorun oluşturuyor. Dyson, bu modelinde saçların fırçaya dolanmadan atık haznesine iletilmesini sağlayan özel bir tasarıma yer veriyor.

LCD Ekran

2. Mi Vacuum Cleaner G11

Yüksek performans özelliklerine sahip DC fırçasız motorlu Mi Vacuum Cleaner G11 geçmiş modellerden daha yüksek bir emiş gücüne sahip. Ayrıca bu modelde karşımıza çıkan bir diğer yenilik ise özel olarak geliştirilmiş fırça başlığı olarak karşımıza çıkıyor.

Farklı yüzeyler ile uyumlu fırça başlığı, yüzey özellikleri değişse de cihazın performansından hiçbir şey kaybetmeden devam etmesini sağlıyor. Yenilikçi teknolojilerle desteklenen Mi Vacuum Cleaner G11, oldukça pratik ve kullanışlı bir dikey süpürge. Ürünün teknik özellikleri ise şu şekilde:

Boyutları: 341,5 x 100 x 266,5 cm

Ağırlık: 1,6 kg

Toz kapasitesi: 0,3 L

Maksimum Emiş Gücü: 185 AW

Ses Seviyesi: 50 dB

Çalışma Süresi: 60 dakika

Çıkarılabilir batarya

Sert zemin başlığı

Dar aralık ucu

Hayvan tüyü başlığı

Dolaşmayı önleyen teknoloji

Lityum-İyon Polimer Pil (Yüksek kapasiteli)

Etkileşimli LCD ekran

Akıllı emiş gücü ayarı

Kızılötesi parçacık sensörü

Çok katmanlı filtreleme

Kolay temizlenebilir

Sürekli mod ile kilitleme özelliği

Elektrikli akar fırçası

3. Philips XC7043/01 Speed Pro Max

360 derecelik emiş başlığı sayesinde sınırsız şekilde hareket edebilen Philips XC7043/01 SpeedPro Max tek geçişte maksimum düzeyde kir topluyor. PowerBlade dijital motor sayesinde yüksek hava akışı sağlayan ürün Eco modundayken 65 dakika boyunca aktif olarak temizlik için kullanılabiliyor.

Normal modu ayarladığınızda 30 dakikaya inen çalışma süresi turbo modda ise 21 dakika olarak belirtiliyor. Ürünün en büyük avantajlarından birisi esnek tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Alçak mobilyaların bile altına kolayca girerek temizlik sağlayan Philips SpeedPro Max tam bir fiyat / performans ürünü olarak değerlendiriliyor. Ürünün teknik özelliklerini ise şu şekilde özetleyebiliriz:

Boyutları:

Ağırlık: 2,73 kg

Şarj Süresi: 5 saat

Çalışma Süresi: 65 dk

Ses Seviyesi: 84 dB

Maksimum Emiş Gücü: 100 Watt

Toz kapasitesi: 0,6 L

Filtre Tipi: Cyclonic

Yıkanabilir filtre

TurboPet başlığı

Dikey ve el süpürgesi olabilme

Siklon ve HEPA filtre

Dar aralık ucu

PowerCyclone 8 teknolojisi sayesinde uzun süreli olarak yüksek emiş özelliği

LED başlık

Akıllı teknolojik ekran

4. Electrolux Well WQ81-ALRS

2’si 1 arada tasarımıyla hem el süpürgesi hem dikey süpürge olarak kullanılabilen süpürge yüksek performansı ve uzun temizlik süresiyle dikkat çekiyor. Ergonomik sap tasarımı sayesinde yüksekteki yüzeyleri süpürmenizi kolaylaştıran model, LED ışık teknolojisine sahip olmakla birlikte çok yönlü bir performans sergiliyor.

5 Kademeli filtreleme özelliği ekstra hijyen açısından avantaj sağlayan özellikler arasında. Ayrıca BrushRoll Clean özelliği sayesinde kullanım sonrasında süpürgenin fırçasını elinizle temizlemenize gerek kalmıyor. Well Q8 serisinde yer alan WQ81-ALRS’nin teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Boyut: 14 x 25,5 x 110,5 cm

Ağırlık: 2.8 kg

Pil Tipi: Li-Ion

Şarj Süresi: 4,5 saat

Çalışma Süresi: Eco modda 55 dakika, Max modda 15 dakika

Ses Seviyesi: 80 dB

5 Kademeli filtreleme

Turbo fırçalı başlık

Küçük fırça

Dar alan ucu

Kendi başına ayakta durabilen tasarım

Brush Roll Clean

LED aydınlatma ile etkili temizlik

5. Fakir Franky Pro BLDC 22.2 V

Biraz daha orta bütçeli ve performansı beğenilen bir dikey süpürgeden söz etmek gerekirse Fakir Franky Pro BLDC’yi tanıtmak gerekiyor. Şık tasarımlı model LED’li turbo aparatı ile yüksek hijyen performansı sergiliyor. Partikülleri, toz ve alerjenleri hapseden filtreleri sayesinde çok yönlü temizlik sunuyor. Fakir Franky Pro BLDC’nin teknik özellikleri ise şunlar:

Boyutları: 19 x 40 x 90 cm

Ağırlık: 5,5 kg

Toz Kapasitesi: 0,6 L

Çalışma Süresi: 25 dakika

Şarj Süresi: 3 saat

Maksimum Emiş Gücü: 140 Watt

Ses Seviyesi: 80 dB

HEPA ve Siklon filtre

Sert zemin başlığı

Dar aralık ucu

Duvara asılabilme

2 Kademeli hız ayarı

Çok amaçlı kullanım

Dikey Süpürge Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Çok sayıda farklı ürün seçeneğine ulaşabileceğiniz dikey süpürgeler arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız, bu çok normal. Ancak bazı ufak noktalara dikkat ederek sizin için en uygun ürün seçimini kolayca yapabilirsiniz. Hiç kafa karışıklığına mahal vermeden, dikey süpürge seçiminde karşılaştırmanız gereken kriterler ve dikkat etmeniz gereken özellikler şunlar:

Şarj ve çalışma süresi

Zemin başlıkları

Ses seviyesi

Islak / kuru temizleme özelliği

Emiş gücü

Tasarım açısından ergonomik olup olmadığı

Filtreleme sistemleri

Toz kapasitesi

Işıklı / ışıksız olması

Ekstra aparatlar ve kullanım şekilleri

Kablolu / kablosuz oluşu

Duvara sabitlenebilme özelliği

Dolaşmayı önleyen teknolojinin olup olmadığı

Kolay taşınabilirlik açısından ürün boyutları ve ağırlığı

Nasıl temizlendiği

Bulunduğu fiyat aralığı

Sıkça Sorulan Sorular

Dikey süpürgeler hakkında sıkça sorulan bazı sorular ve cevapları şöyle;

1- Dikey Elektrikli Süpürge Kaç Watt Olmalı?

Dikey elektrikli süpürge seçiminde motor gücünden ziyade emiş gücüne odaklanmanız gerekiyor. Emiş gücü 100 – 250 aralığındaki modeller etkili temizlik sağlıyor.

2- Dikey Süpürge mi Yatay mı?

Dikey süpürgeler kolay hareket ettirilebilir olması, geometrik açıdan dip köşe temizliğe olanak sağlaması ve yenilikçi teknolojileri sayesinde yatay süpürgelerden daha kullanışlı olarak değerlendiriliyor.

3- Emiş Gücü Yüksek Süpürge Kaç Watt Olmalı?

Emiş gücünün yüksekliği süpürgenin toplam Watt değerine bakılarak anlaşılmıyor. Çünkü süpürgenin Watt değeri sadece emiş gücünü kapsamayıp, prizden çekilen gücü ifade ediyor. Airwatt ile ölçülen emiş gücü, bakmanız gereken değer. Bu değer 100-250 aralığında olduğunda etkin bir performan sergileniyor.