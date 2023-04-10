Pratik Temizlik İçin Tercih Edilebilecek En Kullanışlı Dikey Süpürgeler
Dikey süpürge seçiminlerinize rehberlik eden içeriğimizde sizler için en kullanışlı dikey süpürgeleri sıralıyoruz. İşte, en işlevsel dikey süpürgeler!
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatta kullandığımız elektrikli ev aletleri adeta evrime uğruyor. Daha kısa zamanda daha etkili bir performansla temizlik işini pratik bir şekilde halletmenizi sağlayan dikey süpürgeler, en sevilen çağdaş elektrikli ev aletleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Temizlik ile uğraşan herkesi metrelerce kablo çekme ve sık sık priz değiştirme derdinden kurtaran şarjlı dikey süpürgeler, her an elinizin altında olma kolaylığı sağlıyor. Kendi şarj istasyonunda kolayca şarj edebileceğiniz ve istediğiniz an şarjdan çıkarıp kullanabileceğiniz dikey süpürgeler ile temizliğe ayırmanız gereken vakit oldukça kısalıyor.
Çünkü şarjlı dikey süpürgeler gün içinde yere dökülen kırıntılara ve gözünüze batan kirlere anlık olarak müdahale etme imkânı sunuyor. Böylece tozlar birikmiyor, yaşam alanınız temiz kalıyor. Böylesine pratik bir temizlik sağlayan dikey süpürgelerde model seçeneği ise oldukça fazla. Ancak bazı modeller açık ara farkla diğerlerinin önüne geçiyor. Bu yazımızda sizin için en kullanışlı 5 dikey süpürge modelini derledik!
En Kullanışlı 5 Dikey Süpürge Modeli
- Dyson V15 Detect Absolute
- Mi Vacuum Cleaner G9
- Philips XC7043/01 Speed Pro Max
- Fakir Franky
- Electrolux Well WQ81-ALRS
1. Dyson V15 Detect Absolute Kablosuz Süpürge
Evcil hayvanların bulunduğu yaşam alanları için özel olarak tasarlanan V15 Detect Absolute, mikroskobik araştırmalar sonucunda tüylere yapışan kirleri, oluşan bakterileri, ölü deri hücrelerini ve alerjenleri tamamen ortadan kaldıracak niteliklere sahip.
Gözle görülmeyen tozları ve evcil hayvan tüylerini yok etmenizi sağlayan yenilikçi teknolojisi ve ışıklı başlığı ile Dyson V15 Detect, özellikle evcil hayvan sahiplerinin ve ev temizliğinde titiz davrananların favorisi olarak listenin en başına adını yazdırıyor. Teknik özellikleri ise şu şekilde:
- Boyutları: 250 x 1150 x 260 mm
- Ağırlık: 3 kg
- Toz Kapasitesi: 0,75 L
- Maksimum Emiş Gücü: 230 AW
- Kablosuz
- Şarj Süresi: 270 dakika
- Ses Seviyesi: 80 dbA
- Geliştirilmiş filtreleme teknolojileri: Siklon, Hepa ve Metal Filtreleme Özelliği
- Ek parçalar: Şarj cihazı ve istasyonu, fırça başlık, mini turbo motorlu başlık, toz alma başlığı, Laser Slim Fluffy, rulo başlık, çubuk klips ve kombinasyon aleti
- Lazer toz algılama: Birçok dikey süpürgede bulunan ışıklı toz algılama sistemi Dyson V15 Detect modelinde başka bir boyuta geçiyor. Fluffy temizleyicinin üst kısmında bulunan yeşil lazer, daha fazla parçacığı yakalayabilmenize imkan tanıyor.
- Piezo sensörü: Bu sensör Dyson V15 ile süpürdüğünüz zemindeki parçacıkların niteliklerini LCD ekrana taşıyor. Parçacık özelliklerine göre çekiş gücünü ayarlayan cihaz Piezo sensör sayesinde mikroskobik boyutlardaki kirler ve alerjenleri yakalayabiliyor.
- Dolaşma önleyici: Yenilikçi süpürge tasarımlarında fırçaya dolanan uzun saçlar sorun oluşturuyor. Dyson, bu modelinde saçların fırçaya dolanmadan atık haznesine iletilmesini sağlayan özel bir tasarıma yer veriyor.
- LCD Ekran
2. Mi Vacuum Cleaner G11
Yüksek performans özelliklerine sahip DC fırçasız motorlu Mi Vacuum Cleaner G11 geçmiş modellerden daha yüksek bir emiş gücüne sahip. Ayrıca bu modelde karşımıza çıkan bir diğer yenilik ise özel olarak geliştirilmiş fırça başlığı olarak karşımıza çıkıyor.
Farklı yüzeyler ile uyumlu fırça başlığı, yüzey özellikleri değişse de cihazın performansından hiçbir şey kaybetmeden devam etmesini sağlıyor. Yenilikçi teknolojilerle desteklenen Mi Vacuum Cleaner G11, oldukça pratik ve kullanışlı bir dikey süpürge. Ürünün teknik özellikleri ise şu şekilde:
- Boyutları: 341,5 x 100 x 266,5 cm
- Ağırlık: 1,6 kg
- Toz kapasitesi: 0,3 L
- Maksimum Emiş Gücü: 185 AW
- Ses Seviyesi: 50 dB
- Çalışma Süresi: 60 dakika
- Çıkarılabilir batarya
- Sert zemin başlığı
- Dar aralık ucu
- Hayvan tüyü başlığı
- Dolaşmayı önleyen teknoloji
- Lityum-İyon Polimer Pil (Yüksek kapasiteli)
- Etkileşimli LCD ekran
- Akıllı emiş gücü ayarı
- Kızılötesi parçacık sensörü
- Çok katmanlı filtreleme
- Kolay temizlenebilir
- Sürekli mod ile kilitleme özelliği
- Elektrikli akar fırçası
3. Philips XC7043/01 Speed Pro Max
360 derecelik emiş başlığı sayesinde sınırsız şekilde hareket edebilen Philips XC7043/01 SpeedPro Max tek geçişte maksimum düzeyde kir topluyor. PowerBlade dijital motor sayesinde yüksek hava akışı sağlayan ürün Eco modundayken 65 dakika boyunca aktif olarak temizlik için kullanılabiliyor.
Normal modu ayarladığınızda 30 dakikaya inen çalışma süresi turbo modda ise 21 dakika olarak belirtiliyor. Ürünün en büyük avantajlarından birisi esnek tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Alçak mobilyaların bile altına kolayca girerek temizlik sağlayan Philips SpeedPro Max tam bir fiyat / performans ürünü olarak değerlendiriliyor. Ürünün teknik özelliklerini ise şu şekilde özetleyebiliriz:
- Boyutları:
- Ağırlık: 2,73 kg
- Şarj Süresi: 5 saat
- Çalışma Süresi: 65 dk
- Ses Seviyesi: 84 dB
- Maksimum Emiş Gücü: 100 Watt
- Toz kapasitesi: 0,6 L
- Filtre Tipi: Cyclonic
- Yıkanabilir filtre
- TurboPet başlığı
- Dikey ve el süpürgesi olabilme
- Siklon ve HEPA filtre
- Dar aralık ucu
- PowerCyclone 8 teknolojisi sayesinde uzun süreli olarak yüksek emiş özelliği
- LED başlık
- Akıllı teknolojik ekran
4. Electrolux Well WQ81-ALRS
2’si 1 arada tasarımıyla hem el süpürgesi hem dikey süpürge olarak kullanılabilen süpürge yüksek performansı ve uzun temizlik süresiyle dikkat çekiyor. Ergonomik sap tasarımı sayesinde yüksekteki yüzeyleri süpürmenizi kolaylaştıran model, LED ışık teknolojisine sahip olmakla birlikte çok yönlü bir performans sergiliyor.
5 Kademeli filtreleme özelliği ekstra hijyen açısından avantaj sağlayan özellikler arasında. Ayrıca BrushRoll Clean özelliği sayesinde kullanım sonrasında süpürgenin fırçasını elinizle temizlemenize gerek kalmıyor. Well Q8 serisinde yer alan WQ81-ALRS’nin teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
- Boyut: 14 x 25,5 x 110,5 cm
- Ağırlık: 2.8 kg
- Pil Tipi: Li-Ion
- Şarj Süresi: 4,5 saat
- Çalışma Süresi: Eco modda 55 dakika, Max modda 15 dakika
- Ses Seviyesi: 80 dB
- 5 Kademeli filtreleme
- Turbo fırçalı başlık
- Küçük fırça
- Dar alan ucu
- Kendi başına ayakta durabilen tasarım
- Brush Roll Clean
- LED aydınlatma ile etkili temizlik
5. Fakir Franky Pro BLDC 22.2 V
Biraz daha orta bütçeli ve performansı beğenilen bir dikey süpürgeden söz etmek gerekirse Fakir Franky Pro BLDC’yi tanıtmak gerekiyor. Şık tasarımlı model LED’li turbo aparatı ile yüksek hijyen performansı sergiliyor. Partikülleri, toz ve alerjenleri hapseden filtreleri sayesinde çok yönlü temizlik sunuyor. Fakir Franky Pro BLDC’nin teknik özellikleri ise şunlar:
- Boyutları: 19 x 40 x 90 cm
- Ağırlık: 5,5 kg
- Toz Kapasitesi: 0,6 L
- Çalışma Süresi: 25 dakika
- Şarj Süresi: 3 saat
- Maksimum Emiş Gücü: 140 Watt
- Ses Seviyesi: 80 dB
- HEPA ve Siklon filtre
- Sert zemin başlığı
- Dar aralık ucu
- Duvara asılabilme
- 2 Kademeli hız ayarı
- Çok amaçlı kullanım
Dikey Süpürge Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
Çok sayıda farklı ürün seçeneğine ulaşabileceğiniz dikey süpürgeler arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız, bu çok normal. Ancak bazı ufak noktalara dikkat ederek sizin için en uygun ürün seçimini kolayca yapabilirsiniz. Hiç kafa karışıklığına mahal vermeden, dikey süpürge seçiminde karşılaştırmanız gereken kriterler ve dikkat etmeniz gereken özellikler şunlar:
- Şarj ve çalışma süresi
- Zemin başlıkları
- Ses seviyesi
- Islak / kuru temizleme özelliği
- Emiş gücü
- Tasarım açısından ergonomik olup olmadığı
- Filtreleme sistemleri
- Toz kapasitesi
- Işıklı / ışıksız olması
- Ekstra aparatlar ve kullanım şekilleri
- Kablolu / kablosuz oluşu
- Duvara sabitlenebilme özelliği
- Dolaşmayı önleyen teknolojinin olup olmadığı
- Kolay taşınabilirlik açısından ürün boyutları ve ağırlığı
- Nasıl temizlendiği
- Bulunduğu fiyat aralığı
Sıkça Sorulan Sorular
Dikey süpürgeler hakkında sıkça sorulan bazı sorular ve cevapları şöyle;
1- Dikey Elektrikli Süpürge Kaç Watt Olmalı?
Dikey elektrikli süpürge seçiminde motor gücünden ziyade emiş gücüne odaklanmanız gerekiyor. Emiş gücü 100 – 250 aralığındaki modeller etkili temizlik sağlıyor.
2- Dikey Süpürge mi Yatay mı?
Dikey süpürgeler kolay hareket ettirilebilir olması, geometrik açıdan dip köşe temizliğe olanak sağlaması ve yenilikçi teknolojileri sayesinde yatay süpürgelerden daha kullanışlı olarak değerlendiriliyor.
3- Emiş Gücü Yüksek Süpürge Kaç Watt Olmalı?
Emiş gücünün yüksekliği süpürgenin toplam Watt değerine bakılarak anlaşılmıyor. Çünkü süpürgenin Watt değeri sadece emiş gücünü kapsamayıp, prizden çekilen gücü ifade ediyor. Airwatt ile ölçülen emiş gücü, bakmanız gereken değer. Bu değer 100-250 aralığında olduğunda etkin bir performan sergileniyor.
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