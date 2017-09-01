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Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya Yedekleme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya Yedekleme Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Bazı durumlarda bilgisayarımızdaki dosyaları yedeklemek gerekebilir. Bu durumda en iyi çözüm dosya yedekleme programları kullanmaktır. Her türlü veriyi güvenli ve hızlı bir şekilde yedekleyebilmenizi sağlayan bu programlar arasında sizlere harika önerilerimiz var. 

Hazırladığımız bu listede, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz en iyi dosya yedekleme programları bulunuyor. Listeyi oluştururken dosya yedekleme programlarının ücretsiz olmasına ve kolay kullanılabilir olmasına dikkat ettik. İşte en iyi ücretsiz dosya yedekleme programları:

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AceBackup AceBackup
AceBackup AceBackup, bilgisayarınızda ki tüm bilgilerinizi yedeklemek için tasarlanmış bir program. DENEME SÜRÜMÜ
AOMEI Backupper AOMEI Backupper
AOMEI Backupper AOMEI Backupper, basit ama oldukça kullanışlı ve etkili bir yedekleme ve geri yükleme aracıdır. ÜCRETSİZ
Areca Backup Areca Backup
Areca Backup Areca Backup, bilgisayarınızdaki tüm dosya ve belgeleri yedekleyerek istediğiniz zaman kullanmanızı sağlayan ücretsiz bir yedekleme aracıdır. ÜCRETSİZ
BackUp Maker BackUp Maker
BackUp Maker BackUp Maker data verileri yedeklemeleri için kesinlikle profesyonel bir çözüm. Kullanım kolaylığı ve fonksiyon fazlalığı ile dosyaları klasörleri kaydedebilir yedekleyebilirsiniz. Üstelik çok kısa bir zaman ayırararak. ÜCRETSİZ
Cobian Backup Cobian Backup
Cobian Backup Cobain Backup takvimsel olarak bilgisayarınızdaki önemli verileri yedeklemenize ve gerekirse şifrelemenize yardımcı olabilecek kolay kullanımlı ve ücretsiz bir araç. ÜCRETSİZ
Comodo Backup Comodo Backup
Comodo Backup Comodo Backup, ücretsiz olarak sunulan bir yedekleme ve yedek yükleme programıdır. ÜCRETSİZ
CrashPlan CrashPlan
CrashPlan CrashPlan ile birden çok lokasyona verilerin otomatik yedeklerini alabilirsiniz. ÜCRETSİZ
DriveImage XML DriveImage XML
DriveImage XML Bilgisayarınızı yedekleme, yedeğinizi bilgisayarınızı yeniden açmadan yükleyebilme gibi özellikleri içinde barındıran, XML ve DAT uzantılı olarak yedeklerinizi bilgisayarınızda saklayabileceğiniz basit bir yedekleme programı. ÜCRETSİZ
EASEUS Todo Backup EASEUS Todo Backup
EASEUS Todo Backup EaseUS Todo Backup Free sayesinde bilgisayarınız üzerinde bulunan her türlü veriyi güvenle ve hızlı bir şekilde yedekleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Everyday Auto Backup Everyday Auto Backup
Everyday Auto Backup Everyday Auto Backup sayesinde istediğiniz aralıklarla dosya ve dizinlerinizin yedeklenmesini ücretsiz olarak sağlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
FBackup FBackup
FBackup FBackup otomatik yedekleme seçeneği sunan, ücretsiz ve Türkçe dil desteğine sahip bir dosya yedekleme programıdır. ÜCRETSİZ
FileFort FileFort
FileFort FileFort, sizin için kritik olan verileri her tür depolama aygıtı ve bazı web siteleri üzerine yedeklemenize olanak sağlayan kullanışlı bir programdır. ÜCRETSİZ
Genie Timeline Free Genie Timeline Free
Genie Timeline Free Genie Timeline Free, bilgisayarınız üzerinde yer alan verileri yedekleyebileceğiniz ve ihtiyacınız olduğunda geri yükleyebileceğiniz ücretsiz bir yedekleme programıdır. ÜCRETSİZ
GFI Backup 2009 Home Edition GFI Backup 2009 Home Edition
GFI Backup 2009 Home Edition Bilgisayarınızda oluşabilecek bir sorun ile tüm verinizi kaybetmek istermisiniz? GFI Backup sisteminizin yedeğini alarak oluşabilecek kayıplara karşı sizi korur. ÜCRETSİZ
GoodSync GoodSync
GoodSync GoodSync bilgisayarlarınız veya harici diskleriniz arasında otomatik olarak dosya sekronizasyonu ve dosya yedekleme işlemleri yapan ücretsiz bir yazılım. ÜCRETSİZ
HDClone Free Edition HDClone Free Edition
HDClone Free Edition Hard diskleri sorunsuz klonlayan HDClone Free Edition, hem veri hem de zaman avantajı sağlıyor. ÜCRETSİZ
Iperius Backup Iperius Backup
Iperius Backup Iperius Backup, dosya ve klasörlerinizin yedeğini alabileceğiniz ve istediğiniz zaman geri yükleyebileceğiniz kullanışlı ve güvenilir bir programdır. DENEME SÜRÜMÜ
Macrium Reflect Free Edition Macrium Reflect Free Edition
Macrium Reflect Free Edition Macrium Reflect programını kullanarak kolayca sabit disklerinizdeki bölümlerin yedeklerini alabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Nero BackItUp Nero BackItUp
Nero BackItUp Nero BackItUp programı sayesinde her türlü verinizi güvenli bir şekilde yedekleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Ocster Backup Free Ocster Backup Free
Ocster Backup Free Ücretsiz ve kolay kullanıma sahip Ocster Backup Free siz bilgisayar başında olmasanız bile belirlenen saatlerde veya otomatik olarak bilgisayarınızı yedeklemenizi sağlar. ÜCRETSİZ
Personal Backup Personal Backup
Personal Backup Bilgisayarınızdaki dosya ve klasörlerinizi kolayca yedeklemek için bu ücretsiz programı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Redo Backup and Recovery Redo Backup and Recovery
Redo Backup and Recovery Redo Backup and Recovery programını kullanarak bilgisayarınızdaki tüm verileri yedekleyebiliyor ve daha sonra bu verileri geri döndürebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Simple Data Backup Simple Data Backup
Simple Data Backup Simple Data Backup, ücretsiz, hızlı ve basit bir yedekleme programıdır. ÜCRETSİZ
XXCLONE XXCLONE
XXCLONE XXCLONE programı sayesinde bilgisayarınızın Windows boot sektörünü kolayca kopyalayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Yadis! Backup Yadis! Backup
Yadis! Backup Yadis! Backup önemli kişisel verilerinizi gerçek zamanlı olarak yedekleyerek, sildiğiniz verileri geri yükleme olanağı sunar. ÜCRETSİZ

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