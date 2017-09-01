Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya Yedekleme Programları

Bazı durumlarda bilgisayarımızdaki dosyaları yedeklemek gerekebilir. Bu durumda en iyi çözüm dosya yedekleme programları kullanmaktır. Her türlü veriyi güvenli ve hızlı bir şekilde yedekleyebilmenizi sağlayan bu programlar arasında sizlere harika önerilerimiz var.

Hazırladığımız bu listede, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz en iyi dosya yedekleme programları bulunuyor. Listeyi oluştururken dosya yedekleme programlarının ücretsiz olmasına ve kolay kullanılabilir olmasına dikkat ettik. İşte en iyi ücretsiz dosya yedekleme programları: