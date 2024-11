Russell Brand, stand-up showları, başarılı radyo yayınları ve etkileyici oyunculuk performansları ile tanınan bir İngiliz aktördür. Russell Brand filmleri ve Russell Brand dizileri, onun sinema ve televizyon dünyasındaki başarısını gözler önüne seriyor. Bu yazıda, Russell Brand’in en popüler projelerini, kariyerindeki önemli yapımları ve en beğenilen Russell Brand filmleri ile Russell Brand dizileri hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Russell Brand Kimdir?

Tam adı Russell Edward Brand olan İngiliz aktör 4 Haziran 1975’te dünyaya geldi. Komedyen olarak başladığı kariyerini sunuculuk, oyunculuk, yapımcılık ve senaristlikle zenginleştirilen Russell Brand, 2010 yılında ünlü sanatçı Katy Perry ile evlendi. İkilinin evliliği 2012 yılında sonlandı ve sonrasında Russell Brand Laura Gallacher ile hayatını birleştirdi.

Eğitim anlamında ise 1991 yılında Conti Tiyatro Sanatları Akademisi’ne kabul edilen Russell Brand, kötü alışkanlıkları nedeniyle okuldan atıldı.

Kendi stand-up gösterileri, talk Showları ve tek kişilik şovu Better Now ile adını duyuran yıldız, Forgetting Sarah Marshall’da rol aldı. Bu yapımdaki Aldous Snow rolü sayesinde global anlamda ün kazandı. Sonrasında ise Adam Sandler ile rol paylaştığı Bedtime Stories ile dikkat çekti. İşte, Russell Brand’in kariyerine damgasını vuran en iyi film ve diziler!

En İyi Russell Brand Filmleri ve Dizileri

Bedtime Stories – 2008

Türkçesi ‘Gerçek Masallar’ olarak bilinen 2009 yapımı bu filmde genç bir emlak girişimcisinin yaşadığı fantastik olaylar konu alınıyor. Genç adam küçük yaştaki yeğenlerine uyku vakitlerinde birbirinden eğlenceli ve fantastik masallar anlatıyor. Bu masalların gerçekleşmeye başlaması ile yaşananlar filmin ana konusunu oluşturuyor. Adam Sandler’ın başrol oynadığı bu yapım, Russell Brand’in kariyerinde önemli bir mihenk taşı oluşturuyor.

Forgetting Sarah Marshall – 2008

Aşkzede adıyla Türkiye’de tanınan bu filmde başrolleri Jason Segel, Russell Brand ve Kristen Bell paylaşıyor. Peter isimli bir müzisyen ile TV yıldızı sevgilisi Sarah filmin başında ayrılma kararı alıyor. Ayrılık sonrası kafasını dağıtmak için Hawaii tatili organize eden Peter, gittiği yerde Sarah ve yeni sevgilisi ile karşılaşıyor.

Kıskançlık krizine giren müzisyen bu durumla baş etmeye çalışırken resepsiyonist kızla flörtleşmeye başlıyor. Akabinde gelişen olaylar bu romantik komedi filminin esas konusu haline geliyor.

Get Him to the Greek – 2010

Aldous Snow adlı ana karakter ünlü bir İngiliz rock yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. Russell Brand’in canlandırdığı bu karakter oldukça kaprisli bir sanatçı olarak lanse ediliyor. Piyasada yeni olmasına rağmen hızlı bir yükseliş hedefleyen bir müzik şirketi Greek Theater’da konservesi için Aldous Snow’u Amerika’ya davet ediyor.

Bu konserin hazırlık sürecinde Aldous Snow’un nazını çekmek zorunda kalan isim ise Aaron Green oluyor. Christina Aguilera’nın konuk oyuncu olarak görüldüğü bu film komedi türünde listeleniyor.

The Tempest – 2010

Fırtına isimli bu yapım aslında bir Shakespeare uyarlaması olarak biliniyor. Konusuna gelecek olursak kölelikten özgürlüğe geçiş, aşık ve sonsuz iktidar başlıkları çerçevesinde şekillendiğini söylemek mümkün.

Russell Brand bu filmde Trinculo rolünde oynuyor.

Arthur – 2011

Alkolik ve tembel bir genç adam olan Arthur yüklü mirasına ve dadısı Hobson’a güvenerek hayatını sürdürür. Ailesi, Arthur’un onların istediği kişi ile evlenmesi karşılığında miras hakkını alabileceğini söyler. Bunun üstüne gelişen olaylar filmin ana konusunu oluşturur.

Bu filmde Arthur karakterini yani başrolü canlandıran Russell Brand, film setinde hakkında yapılan iddialar nedeniyle dava edilmişti.

Ünlü oyuncu Russell Brand, bu yapımların yanı sıra Nil’de Ölüm, Four Kids and It, Tek Kişilik Ordu, Kralın Yeni Giysileri, Hawkwood, Cennet, Rock of Ages, Hop gibi çeşitli projelerde de görev aldı.