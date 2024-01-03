Sahibinden Benzeri Siteler ve Uygulamalar - 2024

Sahibinden benzeri siteler ve uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız listede gayrimenkul veya ikinci el otomobil ilanlarının yer aldığı platformlar bulunuyor. Beğendiğiniz bir hizmeti hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

2000 yılında kurulan ve yıllardır popülerliğini devam ettiren Sahibinden'de araba ve gayrimenkul dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde çok sayıda ilan yer alıyor. Herhangi bir nedenden ötürü farklı bir hizmet kullanmak istiyorsanız Sahibinden tarzı siteler listesine göz atabilirsiniz.

Sahibinden Benzeri Siteler Listesi

Hepsiemlak

Emlakjet

Arabam

Zingat

Otoplus

Emlaksitem

Sahibinden alternatifi siteler listemizde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Hepsiemlak

Sahibinden tarzı site önerileri listesinin ilk sırasında yer alan Hepsiemlak'ta satılık ve kiralık daireler, kiralık ve satılık işyeri, satılık arsalar bulunuyor. Çok kolay bir kullanıma sahip olan hizmette filtreleme sistemi bulunuyor.

Filtreleme sistemi sayesinde bina yaşı, oda sayısı, fiyat, bulunduğu kat gibi kriterler belirleyerek sonuçlara hızlıca erişebilirsiniz. Hepsiemlak'ın mobil cihazlar için uygulaması da mevcut. Böylece hizmeti ister web sitesinden isterseniz uygulamadan ziyaret edebilirsiniz.

Emlakjet

Emlakjet'te konut, arsa ve işyeri ilanları bulunuyor. İster adres yazıp ilanları sıralayabilir isterseniz "Haritada Ara" seçeneğine tıklayıp ilanlara harita üzerinden bakabilirsiniz. Filtreleme özelliği sayesinde bakmak istediğiniz ilanlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Web sitesinin yanı sıra mobil uygulamaya da sahip olan popüler hizmette ayrıca "Sırala" seçeneği mevcut. Bu seçenek, sonuçların artan fiyat veya azalan fiyat şeklinde sıralanmasını sağlıyor.

Arabam

Arabam, ikinci el otomobil ilanları içeren en popüler web sitelerinden biridir. Hizmette "otomobil", "arazi, SUV, pick-up", "motosiklet", "minivan & panelvan", "kiralık araçlar", "ticari araçlar", "traktör" dahil olmak üzere çeşitli kategoriler bulunuyor.

İster web sitesini ziyaret edebilir isterseniz mobil uygulama aracılığıyla hizmeti kullanabilirsiniz. Eğer otomobil modeli konusunda kararsız kaldıysanız "Bana araç öner" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde bazı soruları yanıtlayarak otomobil önerilerini görebilirsiniz.

Zingat

Zingat üzerinden kiralık ve satılık konut, işyeri ve arsa ilanlarına erişebilirsiniz. Hizmette ayrıca apart otel, butik otel, pansiyon ve otel gibi ilanlar da mevcut. Adresi kolayca girebilir ve ilanlara hızlıca bakabilirsiniz.

İster web sitesinden isterseniz mobil uygulama üzerinden ziyaret edebileceğiniz hizmette "Yeni ilanlar", "Acil ilanlar ve "Fırsat İlanlar" etiketleri de yer alıyor. İlanları azalan fiyat veya artan fiyat şeklinde sıralayabilirsiniz.

Otoplus

Sahibinden gibi siteler arasında Otoplus da bulunuyor. 2. el araba ilanları içeren en popüler hizmetlerden biri olan Otoplus'ın ister model yılı, marka ve model bilgilerini girerek ilanları sıralayabilir isterseniz yeni bir ilan oluşturabilirsiniz.

Model adı, araç tipi, şehir, fiyat, yıl gibi seçenekleri seçenerek ilanları filtreleyebilirsiniz. İlanları "yeniden eskiye", "eskiden yeniye" ve "ucuzdan pahalıya" şeklinde sıralayabilirsiniz.

Emlaksitem

Emlaksitem'de konut, işyeri, arsa, bina, devremülk ve turistik tesis kategorileri bulunuyor. Şehir, ilçe, semt, mahalle, fiyat ve metrekare aralığını belirleyerek ilanlara kolayca ulaşabilirsiniz. İlanları "yeniden eskiye", "ucuzdan pahalıya" ve "pahalıdan ucuza" şeklinde sıralama imkânı mevcut.

Bu rehberde Sahibinden alternatifi siteler ve uygulamalar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı hizmet hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.