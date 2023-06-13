Hediyeler Veren Turkcell Salla Kazan Nasıl Yapılır?

Turkcell Salla Kazan nasıl yapılır sorusunun yanıtı, popüler GSM operatörünü tercih eden pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde kullanıcılara internet ve dakika gibi çeşitli avantajlar sunan kampanyadan yararlanmak için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

GSM operatörü denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden biri olan Turkcell, Salla Kazan isimli kampanya kapsamında kullanıcılara her hafta bazı hediyeler sunuyor. Peki, Salla Kazan nasıl yapılıyor? Eğer söz konusu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız rehberimizdeki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Salla Kazan Nasıl Yapılır?

Turkcell uygulamasını açın.

açın. Hesabınıza girin.

"Salla Kazan" butonuna basın.

"Şimdi Kazan" butonuna dokunun.

Telefonu sallayın.

Bir ödül seçin.

Salla Kazan isimli hediye kampanyasından yararlanmak için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan Turkcell uygulamasını açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten sonra çeşitli bilgiler ile karşılaşacaksınız.

Uygulamanın arayüzünde yer alan "Salla Kazan" butonuna basın. Açılan sayfa üzerinden "Şimdi Kazan" butonuna dokunun. Bir sonraki adımda akıllı telefonunuzu hafif bir şekilde sallamanız gerekiyor. Cihazınızda hareket algılama özelliği bulunmuyorsa ekrandaki butona basarak kampanyaya katılabilmeniz mümkün.

Söz konusu işlemi uyguladığınızda ekranda iki farklı ödül göreceksiniz. Bunlardan birini seçin. Seçtiğiniz ödül hesabınıza tanımlanacaktır. Kazandığınız ödül ile ilgili bir SMS alacaksınız. Bilgilendirme içeren SMS'ten sonra ödülü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Salla Kazan Hediye Kampanyasından Kimler Yararlanabilir?

Turkcell bireysel ve kurumsal, faturalı ve hazır kart, rahat hat, aktif, ses ve data (Superbox aboneleri hariç) aboneleri, Salla Kazan isimli kampanyadan yararlanabiliyor.

Turkcell Salla Kazan Hangi Gün Yenileniyor?

Salla Kazan kampanyasından hediye kazanma hakkı 2021 yılından itibaren her çarşamba günü yenileniyor. Kazandığınız haftalık ödülü salı günü saat 22.00'a kadar kullanma imkânına sahipsiniz.

Turkcell Salla Kazan Ücretsiz mi?

Evet, Salla Kazan isimli kampanya ücretsizdir. Dolayısıyla Turkcell uygulaması üzerinden herhangi bir ekstra ücret ödemeden kampanyaya katılabilir ve çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Bu rehberde Turkcell Salla Kazan nasıl yapılıyor sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak popüler GSM operatörü tarafından sunulan kampanyaya kolayca katılabilirsiniz.