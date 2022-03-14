Dijital Operatör
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 268,581
- DOSYA BOYUTU 36.00 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
-
Dijital Operatör (Turkcell Hesabım) uygulaması ile Turkcell faturalı ve faturasız hattınızın, Superonline hesabınızın kontrolü cebinizde.
Dijital Operatör (Turkcell Hesabım), faturalı veya faturasız Turkcell hatlarınızı Android telefonunuz üzerinden kontrol etmenize izin veren bir uygulamadır. Turkcell Hesabım (Dijital Operatör) ile mobil uygulama kolaylığını internete bağlı olduğunuz her yerde yaşayabilirsiniz. Turkcell kullanıcıları Dijital Operatör sayesinde yeni tarifelere geçebilecek, indirimli teknolojik ürünlere erişebilecek ve diledikleri zaman kullanım detaylarına erişebilecekler. Kullanıcılar uygulama sayesinde hat dökümanlarına ulaşabilecekler.
Dijital Operatör (Turkcell Hesabım) İndir Android
Yenilkçi ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çelen Turkcell Hesabım uygulaması ile Turkcell hattınızla ilgili pekçok işlemi mobil cihazınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Faturalarınızı ayrıntılı olarak görüntüleyebilir ve ödeyebilir, TL yükleyebilir, tarife ve paketlere göz atabilir, nar ve internet paketi satın alma gibi işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
Turkcel Hesabım, Turkcell’in size özel sunduğu kampanya ve ayrıcalıklardan anında haberdar olmanızı sağlar. Kullanım alışkanlıklarınıza göre belirlenen servis ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca Turkcell Mağazası’ndan satın aldığınız ürünlerin takibini yapabilir, fatura detaylarınıza göz atabilir, paket veya tarifelerinizden kalan kullanımlarınızı hızlıca öğrenebilir, hat ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Faturalı ve faturasız hattınızla ilgili tüm işlemleri zahmetsizce gerçekleştirmenize yardımcı olan Turkcell Hesabım uygulamasını 3G, 4.5G veya WiFi bağlantınız üzerinden kullanabilirsiniz.
Dijital Operatör uygulaması, İşlem Merkezi, Mağaza ve Yardım olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır:
- Dijital İşlem Merkezi'nden kalan kullanımlarınız, faturalarınız, ürünleriniz ve hızlı işlemlere ulaşırsınız.
- Dijital Mağaza'da size özel cihaz, uygulama ve paket tekliflerini ve kampanyaları inceleyebilir, kolayca satın alabilirsiniz.
- Dijital Yardım bölümünden isteklerinizi Turkcell'e iletebilirsiniz. Bağlantı sorunu yaşadığınızda konumunuzu paylaşarak şikayetinizi iletebilirsiniz.
- Evrak gerektiren talepleriniz için evrak fotoğrafını çekerek talebinizi oluşturabilir, Bildirimlerim’den tüm taleplerinizin durumunu takip edebilirsiniz.
- Superonline hesabınızı ve diğer Turkcell kişisel ya iş hatlarınızı da ekleyip yönetebilirsiniz.
- Turkcell’li olmasanız da uygulamayı kullanabilirsiniz.
Dijital Operatör Android Son Sürüm Özellikleri
- Uygulama ve cihaz tekliflerini inceleme: Dijital Mağaza'da size özel sunulan akıllı telefon, akıllı saat, bilgisayar, tablet, kulaklık gibi cihaz tekliflerini ve farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen Turkcell uygulamalarına ilişkin teklifleri görebilirsiniz.
- Tarife ve paketleri inceleme: Tarifenizi veya paketinizi değiştirmek isterseniz size sunulan Turkcell tarifelerine ve paketlerine göz atabilir, mevcut paket veya tarifenizi kolayca değiştirebilirsiniz.
- Kalan paket sorgulama: İşlem Merkezi'nde kalan dakika, kalan SMS ve kalan internet (GB) hakkınızı görüntüleyebilir ve paket kullanım limitinizi görebilirsiniz.
- Turkcell TL ve paket yükleme: Dijital Operatör'de TL ve paket yükleme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca sevdiklerinizin mobil hattına da TL ve paket yükleyebilir, ihtiyaç duymanız halinde ek paket satın alabilirsiniz. Ödemeyi banka veya kredi kartı ile yapabilirsiniz.
- Faturalı ve faturasız hat arasında geçiş: Dijital Operatör'de hem faturalı hem de faturasız hatlar için seçenekler sunulur. Faturasız hattan rahat ve faturalı paketlere kolay bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.
- Fatura sorgulama ve fatura ödemesi yapma: Faturalarım bölümünden geçmiş ve güncel fatura bilgilerinize detaylı olarak ulaşabilir ve Turkcell fatura ödemenizi yapabilirsiniz.
- Ürünleri ve hizmetleri görüntüleme: Ürünlerim bölümünden sahip olduğunuz tüm ürün, kampanya ve servis gibi hizmetleri bir arada görüntüleyebilirsiniz.
- Hat çekmediğinde hızlı yardım alma: Telefonunuz çekmediğinde Yardım bölümünden arama ve bağlantı kontrolü yaparak durum tespiti yapabilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda Dijital Operatör'den sorununuzu ve talebinizi iletebilirsiniz.
- Evraklı talep oluşturma ve eksik evrakları iletme: Evrak istendiğinde, eksik evraklarınızı tamamlamak için evrakın fotoğrafını çekip taleb oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz tüm talepleri Bildirimlerim bölümünden görebilirsiniz.
- Salla Kazan sürprizleri: Her hafta Salla Kazan kampanyasına katılarak internet, dakika, dijital servis gibi sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz.
- Hediye Havuzu: Hediye Havuzu'nda hem Turkcell'den kazandığınız hem de kazanabileceğiniz hediyeleri görebilirsiniz. Kazanabileceğiniz hediyeler için kampanyaları ve fırsatları yakından takip edebilirsiniz. Hediyeleri istediğiniz zaman kullanmaya başlayabileceğiniz gibi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
- Kişiye özel uyarı, hatırlatma ve bildirimler: Dijital Operatör'de doğum günü, Turkcell yıl dönümü gibi özel günleriniz için kutlamalarla birlikte son ödeme tarihi geçen faturanız, kontratı biten paketiniz ve size uygun teklifler için hatırlatmalar alırsınız. Size özel Turkcell tekliflerine ilişkin de bilgilendirilirsiniz.
Dijital Operatör
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,595
- DOSYA BOYUTU 352.00 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
-
Turkcell Hesabım (Dijital Operatör) uygulaması ile hattınızı cebinizden kolayca yönetebilirsiniz.
Turkcell Hesabım (Dijital Operatör) uygulaması ile faturalı ve faturasız Turkcell hattınızın ve Superonline hesabınızın kontrolü cebinizde. Yenilenen tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü üzerinden hattınızı cebinizden yönetmek artık daha kolay.
Yenilikçi ve oldukça sade arayüze sahip Turkcell Hesabım (Turkcell Online İşlemler) faturalı ve hazır kart kullanıcılarının hatlarına ilişkin işlemlerini diledikleri yerde diledikleri zaman kolayca yapmalarına imkan tanıyan bir uygulama. Faturanızı ayrıntılı olarak görebilir, ödeyebilir, tarife ve paket satın alabilir, TL yükleyebilir, intenet paketi satın alabilir ve daha pekçok işlemi iPhone’unuzdan yapabilirsiniz.
İster 3G isterseniz de kablosuz bağlantınız üzerinden kullanabileceğiniz Turkcell Hesabım uygulaması, hattınızla ilgili işlemleri hızlı ve zahmetsizce gerçekleştirme imkanı sunar. Size özel sunulan avantaj ve ayrıcalıklardan hemen haberdar olabilir ve faydalanabilirsiniz. Turkcell Mağaza’dan yaptığınız alışverişleri Siparişlerim sekmesinden takip edebilir, siparişinizin son durumunu öğrenebilirsiniz. Hat ayarlarını da uygulama aracılığıyla değiştirebilirsiniz.
Dijital Operatör uygulaması, İşlem Merkezi, Mağaza ve Yardım olmak üzere 3 bölümden oluşuyor:
- Dijital İşlem Merkezi: Kalan kullanımlarım, Faturalarım, Ürünlerim ve Hızlı İşlemler
- Dijital Mağaza: Size özel cihaz, uygulama ve paket tekliflerini ve kampanyaları inceleyebilir, kolayca satın alabilirsiniz.
- Dijital Yardım: Taleplerinizi istediğiniz şekilde Turkcell'e iletebilirsiniz. Bağlantı problemi yaşadığınızda konumunuzu paylaşarak şikayetinizi iletebilirsiniz.
- Evrak gerektiren talepleriniz için evrak fotoğrafını çekerek talebinizi oluşturabilir ve tüm taleplerinizin durumunu Bildirimlerim’den takip edebilirsiniz.
- Superonline hesabınızı ve diğer Turkcell hatlarınızı da ekleyip yönetebilirsiniz.
- Turkcell’li olmasanız bile birçok işlem yapabilirsiniz.