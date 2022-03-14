Dijital Operatör (Turkcell Hesabım) uygulaması ile Turkcell faturalı ve faturasız hattınızın, Superonline hesabınızın kontrolü cebinizde.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dijital Operatör (Turkcell Hesabım), faturalı veya faturasız Turkcell hatlarınızı Android telefonunuz üzerinden kontrol etmenize izin veren bir uygulamadır. Turkcell Hesabım (Dijital Operatör) ile mobil uygulama kolaylığını internete bağlı olduğunuz her yerde yaşayabilirsiniz. Turkcell kullanıcıları Dijital Operatör sayesinde yeni tarifelere geçebilecek, indirimli teknolojik ürünlere erişebilecek ve diledikleri zaman kullanım detaylarına erişebilecekler. Kullanıcılar uygulama sayesinde hat dökümanlarına ulaşabilecekler.

Dijital Operatör (Turkcell Hesabım) İndir Android

Yenilkçi ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çelen Turkcell Hesabım uygulaması ile Turkcell hattınızla ilgili pekçok işlemi mobil cihazınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Faturalarınızı ayrıntılı olarak görüntüleyebilir ve ödeyebilir, TL yükleyebilir, tarife ve paketlere göz atabilir, nar ve internet paketi satın alma gibi işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Turkcel Hesabım, Turkcell’in size özel sunduğu kampanya ve ayrıcalıklardan anında haberdar olmanızı sağlar. Kullanım alışkanlıklarınıza göre belirlenen servis ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca Turkcell Mağazası’ndan satın aldığınız ürünlerin takibini yapabilir, fatura detaylarınıza göz atabilir, paket veya tarifelerinizden kalan kullanımlarınızı hızlıca öğrenebilir, hat ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Faturalı ve faturasız hattınızla ilgili tüm işlemleri zahmetsizce gerçekleştirmenize yardımcı olan Turkcell Hesabım uygulamasını 3G, 4.5G veya WiFi bağlantınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Dijital Operatör uygulaması, İşlem Merkezi, Mağaza ve Yardım olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır:

Dijital İşlem Merkezi 'nden kalan kullanımlarınız, faturalarınız, ürünleriniz ve hızlı işlemlere ulaşırsınız.

'nden kalan kullanımlarınız, faturalarınız, ürünleriniz ve hızlı işlemlere ulaşırsınız. Dijital Mağaza 'da size özel cihaz, uygulama ve paket tekliflerini ve kampanyaları inceleyebilir, kolayca satın alabilirsiniz.

'da size özel cihaz, uygulama ve paket tekliflerini ve kampanyaları inceleyebilir, kolayca satın alabilirsiniz. Dijital Yardım bölümünden isteklerinizi Turkcell'e iletebilirsiniz. Bağlantı sorunu yaşadığınızda konumunuzu paylaşarak şikayetinizi iletebilirsiniz.

bölümünden isteklerinizi Turkcell'e iletebilirsiniz. Bağlantı sorunu yaşadığınızda konumunuzu paylaşarak şikayetinizi iletebilirsiniz. Evrak gerektiren talepleriniz için evrak fotoğrafını çekerek talebinizi oluşturabilir, Bildirimlerim’den tüm taleplerinizin durumunu takip edebilirsiniz.

Superonline hesabınızı ve diğer Turkcell kişisel ya iş hatlarınızı da ekleyip yönetebilirsiniz.

Turkcell’li olmasanız da uygulamayı kullanabilirsiniz.

Dijital Operatör Android Son Sürüm Özellikleri