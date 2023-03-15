Yeni Samsung Galaxy A Serisi Özellikleri ve Fiyatları

Gerçekleştirilen tanıtımla beraber Samsung Galaxy A serisine yeni modeller katıldı. Böylelikle Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A34 ve Samsung Galaxy A54 olarak isimlendirilen cihazların özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisi için üç yeni akıllı telefon modeli duyurdu. Peki, Galaxy A serisine eklenen yeni cihazlar hangi donanım bileşenlerine sahip? Hazırladığımız yazıda yeni telefon modellerine dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A14 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Teknolojisi: PLS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 400 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

İşlemci: Exynos 850

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Ön Kamera: 13 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 15W

Yazılım: Android 13, One UI Core 5

Ağırlık: 201 gram

Kalınlık: 9,1 mm

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy A14 5G, PLS LCD ekranı üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

Samsung Galaxy A14 5G Fiyatı

4 GB RAM + 64 GB depolama alanı: 5.999 TL

4 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 6.499 TL

Samsung Galaxy A14 5G modeli 15 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de satılmaya başlanacak. Cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 999 TL, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 6 bin 499 TL fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy A34 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 390 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

GPU: Mali-G68 MC4

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS

Ön Kamera: 13 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Yazılım: Android 13, One UI 5.1

Ağırlık: 199 gram

Kalınlık: 8,2 mm

Samsung Galaxy A34 modelinin arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Arka kameralar 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS video kaydı yapabiliyor.

Telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön kamera 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneği ile dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy A34 Fiyatı

Siyah, gümüş ve açık yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Samsung Galaxy A34 modeli Türkiye'de 21 Mart tarihinde satışa sunulacak. Cihazın ülkemizde ne kadar fiyat etiketiyle satılacağı bilinmiyor ancak yurt dışı başlangıç fiyatı 389 euro olarak belirlendi.

Samsung Galaxy A54 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 403 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Exynos 1380

GPU: Mali-G68 MP5

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 5 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Yazılım: Android 13, One UI 5.1

Ağırlık: 202 gram

Kalınlık: 8,2 mm

Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A54 modelinde Exynos 1380 işlemcisi ve Mali-G68 MP5 GPU bulunuyor. En iyi Samsung telefonlar arasında yerini alan cihazın 1080 x 2340 piksel piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED ekranı 6,4 inç büyüklüğünde.

Samsung Galaxy A54 Fiyatı

Samsung Galaxy A54 5G 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleriyle birlikte 21 Mart tarihinde Türkiye'de piyasaya sürülecek. Telefonun ülkemizde ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor fakat yurt dışı başlangıç fiyatı yaklaşık 542 dolar olarak belirlendi.

Bu yazıda yeni Samsung Galaxy A serisi modelleri olan Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A34 ve Samsung Galaxy A54'ün özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu cihazlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.