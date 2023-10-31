Samsung Galaxy A12 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy A12 özellikleri, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen telefonda hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

Samsung Galaxy A12 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 270 PPI

: Yaklaşık 270 PPI İşlemci : MediaTek Helio P35

: MediaTek Helio P35 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB

: 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB Depolama : 32 GB / 64 GB/ 128 GB

: 32 GB / 64 GB/ 128 GB Arka Kamera : 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Ağırlık : 205 gram

: 205 gram Kalınlık: 8,9 mm

Galaxy A12 modelinin arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Telefonda 2 GB, 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği bulunuyor.

Samsung Galaxy A12 Fiyatı

Samsung Galaxy A12 modelinin 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM'e sahip olan sürümü 6 bin 561 TL civarında fiyata satılıyor.

Samsung Galaxy A12 2023'te Satın Alınır mı?

Uzun süreli kullanım için Galaxy A12 yerine daha güncel bir telefon satın almak daha mantıklıdır. Örneğin 2023 yılında piyasaya sürülen ve 8 bin 389 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A24 modelini alabilirsiniz.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 7 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip Xiaomi Redmi 12, 8 bin 999 TL fiyata bulunabilen Poco M5s ve 8 bin 590 TL civarında fiyata satılan vivo Y36 dahil olmak üzere pek çok model bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A12 2023'te alınır mı sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.