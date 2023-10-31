Samsung Galaxy A12 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?
Samsung Galaxy A12 özellikleri neler? Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Galaxy A12 2023'te satın alınır mı? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Samsung Galaxy A12 özellikleri, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen telefonda hangi donanım bileşenleri yer alıyor?
Samsung Galaxy A12 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: PLS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 270 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB/ 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Ağırlık: 205 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
Galaxy A12 modelinin arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.
Telefonun ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Telefonda 2 GB, 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği bulunuyor.
Samsung Galaxy A12 Fiyatı
Samsung Galaxy A12 modelinin 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM'e sahip olan sürümü 6 bin 561 TL civarında fiyata satılıyor.
Kesin Almalıyım Diyebileceğiniz En İyi Orta Segment Telefonlar - 2023
Yakın zamanda yeni bir telefon satın almak isteyen pek çok kişi, 2023 yılında en iyi orta segment telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor.
Samsung Galaxy A12 2023'te Satın Alınır mı?
Uzun süreli kullanım için Galaxy A12 yerine daha güncel bir telefon satın almak daha mantıklıdır. Örneğin 2023 yılında piyasaya sürülen ve 8 bin 389 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A24 modelini alabilirsiniz.
Tercih edilebilecek telefonlar arasında 7 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip Xiaomi Redmi 12, 8 bin 999 TL fiyata bulunabilen Poco M5s ve 8 bin 590 TL civarında fiyata satılan vivo Y36 dahil olmak üzere pek çok model bulunuyor.
En İyi Samsung Telefonlar - 2023
2023 yılında satın alabilecek en iyi Samsung telefonlar hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı akıllı telefon modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık.
Bu rehberde Samsung Galaxy A12 2023'te alınır mı sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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