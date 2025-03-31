Bu Telefon Çok Satar: Samsung Galaxy A26 Nihayet Türkiye'ye Geldi!

Geçtiğimiz aylarda merakla beklenen yeni bütçe dostu A serisi modellerini piyasaya süren Samsung, kısa bir süre önce yeni telefonlarını ülkemizde dahil olmak üzere pek çok farklı bölgede satışa sunmaya başladı. Bundan birkaç hafta önce yeni Galaxy A36 ve A56 modellerini Türkiye'ye getiren şirket, şimdi ise yeni modellerin en uygun fiyatlısı olarak öne çıkan Galaxy A26'yı da satışa sundu.

İki farklı depolama seçeneği ile Türkiye'ye ayak basan yeni Samsung Galaxy A26, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşabilir.

Samsung Galaxy A26 Özellikleri

Galaxy A serisinin yeni uygun fiyatlı yıldızı Galaxy A26, henüz geçtiğimiz ay tanıtılmasına karşın gerek fena olmayan özellikleri gerekse bütçe dostu fiyatlandırmasıyla pek çok kişinin beğenisini kazandı. Yeni cihaz, 6.7 inç boyutundaki devasa ekranı ve modern tasarımıyla dikkat çekerken, güçlü işlemcisi ve yüksek bellek kapasitesi ile hemen hemen herkesi memnun edebilecek bir performans sunuyor.

Ekran: 6,7 inç, 120Hz yenileme hızı, Full HD+ (1080×2340 piksel) Infinity-U Super AMOLED

6,7 inç, 120Hz yenileme hızı, Full HD+ (1080×2340 piksel) Infinity-U Super AMOLED İşlemci: Exynos 1380 işlemci, Mali-G68 MP5 GPU

Exynos 1380 işlemci, Mali-G68 MP5 GPU RAM: 6 / 8GB RAM

6 / 8GB RAM Depolama: 128GB / 256GB dahili depolama

128GB / 256GB dahili depolama İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Samsung One UI 7

Android 15 tabanlı Samsung One UI 7 Arka Kamera: f/1.8 50 MP OIS destekli ana kamera, f/2.2 8 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 2 MP makro sensör, LED flaş

f/1.8 50 MP OIS destekli ana kamera, f/2.2 8 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 2 MP makro sensör, LED flaş Ön Kamera: f/2.2 13 MP

f/2.2 13 MP Pil: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 25 W

25 W Güvenlik: Parmak izi tarayıcısı

Parmak izi tarayıcısı Boyutlar: 164x 77.5 x 7.7mm;

164x 77.5 x 7.7mm; Ağırlık: 200g

200g Bağlantı: USB Type-C

USB Type-C Diğer: Toz ve suya dayanıklılık (IP67), 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Samsung Galaxy A26 Fiyatı

Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni bütçe dostu akıllı telefonu, kısa bir süre önce Samsung'un resmi online mağazası başta olmak üzere pek çok farklı platformda listelenmeye başlandı. 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere iki farklı bellek kapasitesi seçeneğiyle satışa sunulan cihaz, beyaz, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle raflarda sergileniyor. Galaxy A26'nın fiyatlandırması ise şu şekilde.

6 GB RAM + 128 GB depolama - 15.499 TL

8 GB RAM + 256 GB - 16.499 TL

Yeni akıllı telefon ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Samsung'un resmi online mağazasını ziyaret edebilirsiniz.