Samsung Galaxy A14'te Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Samsung Galaxy A14, ekran görüntüsü alma işleminin oldukça pratik şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu işlemin gerçekleşmesini sağlayan birden fazla yol mevcut.

İlk yöntem, ekrana bir simge ekliyor ve bu sayede istediğiniz zaman ekran görüntüsü alabilmenizi sağlıyor. İkinci yöntemde ise bu işlem için iki butona aynı anda basmak yeterli oluyor. Peki, Samsung Galaxy A14'te SS yani ekran görüntüsü nasıl alınır?

Bu rehberde Samsung Galaxy A14 SS alma işlemi için uygulanabilecek iki farklı yöntemi anlatacağız. İşte bütçe dostu Samsung telefon modelinde ekran görüntüsü almanın yolları!

Samsung Galaxy A14 Ekran Görüntüsü Alma Adımları

Akıllı telefonun ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Erişilebilirlik kategorisini açın.

"Etkileşim ve yetenek" bölümüne girin.

"Yardım menüsü" yazısına dokunun.

"İzin Ver" seçeneğini seçin.

Ekrana eklenen yeni simgeye dokunun.

"Ekran görüntüleri" seçeneğine basın.

Ekran görüntüsü alınacaktır.

Yeni simgeyi kaldırmak için "Yardım menüsü" özelliğini kapatın.

Samsung Galaxy A14 isimli telefonun ayarlar sayfasını görüntüleyin. Erişilebilirlik kategorisine girin ve hemen ardından "Etkileşim ve yetenek" bölümünü açın.

"Yardım menüsü" özelliğini etkinleştirin. Açılan pencere üzerinden "İzin Ver" seçeneğine basın.

Ekrana eklenen simgeye dokunduğunuzda yeni pencere açılacak. Pencerede yer alan "Ekran görüntüleri" seçeneğini seçtiğinizde ekran görüntüsü alınacak.

Samsung Galaxy A14 SS Alma Kısayolu

Samsung Galaxy A14'te ekran görüntüsü alamıyorum diyorsanız kısayolu tercih edebilirsiniz. Telefonda ses kısma ve güç butonlarına aynı anda bastığınızda ekran görüntüsü alınacaktır.

SS alma işlemi tamamlandığında ekranda paylaş ve düzenleme butonlarını görünecek. Ekran görüntüsünü bir uygulama üzerinden paylaşmak için ekrandaki paylaş butonuna basın ve uygulamayı seçin.

Düzenleme butonuna basarak ekran görüntüsünü düzenleyebilirsiniz. Bu butona bastığınız takdirde çeşitli araçlar çıkacak. Bu araçlar, görseli yeniden boyutlandırmanıza, görsel üzerinde çizim yapabilmenize ve silgi kullanabilmenize imkân tanır.

Düzenleme işlemini bitirdikten sonra görselin son hâlini akıllı telefonunuza kaydedebilirsiniz. Düzenlemeyi kaydetmek istemiyorsanız ekranın alt kısmında bulunan geri simgesinin üzerine dokunun. Bir sonraki adımda "Vazgeç" seçeneğine basın.

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