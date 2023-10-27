Samsung Galaxy A23'te Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

2022 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy A23, ekran görüntüsü alma işleminin pratik şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Telefon ayrıca alınan ekran görüntüsü üzerinde yeniden boyutlandırma dahil olmak üzere bazı düzenleme işlemlerinin yapılabilmesine de imkân tanıyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A23 isimli modelde SS alma yani ekran görüntüsünün nasıl alınacağını açıkladık. Eğer siz de söz konusu telefonda ekran görüntüsünün alınabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy A23'te Ekran Görüntüsü Alma Adımları

Telefonun ayarlar sayfasını açın.

Erişilebilirlik kategorisine girin.

"Etkileşim ve yetenek" bölümünü görüntüleyin.

"Yardım menüsü" yazısının üzerine dokunun.

"Kapalı" seçeneğini "Açık" olarak değiştirin.

"İzin Ver" seçeneğini seçin.

"Kenar simgesi olarak göster" seçeneğini etkinleştirin.

Ana sayfayı görüntüleyin.

Ekrana eklenen yeni simgeye dokunun.

"Ekran görüntüleri" seçeneğini seçin.

Ekran görüntüsü alınacaktır.

Ayarlar sayfasındaki Erişilebilirlik kategorisine girin. Bir sonraki adımda "Etkileşim ve yetenek" bölümünü görüntüleyin. "Yardım menüsü" ve "Kenar simgesi olarak göster" seçeneklerini etkinleştirin. Ekrana eklenen simgeye dokunabilir ve "Ekran görüntüleri" seçeneğini seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Bu adımlarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için çok pratik bir yöntem daha bulunuyor. İkinci yöntemde ayarlar sayfasında herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece iki butona aynı anda basılması yeterlidir.

Samsung Galaxy A23'te SS Alma Kısayolu

Samsung tarafından piyasaya sürülen Galaxy A23 modelinde ekran görüntüsü almak için ses kısma ve güç butonlarına aynı anda basmanız yeterlidir. Bu butonlara bastığınızda ekran görüntüsü alınacaktır.

Şık bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy A23 üzerinden söz konusu işlemi uyguladığınızda ekranda paylaş ve düzenleme butonlarını göreceksiniz. Ekran görüntüsünü bir uygulama üzerinden paylaşmak için ekranda yer alan paylaş butonuna basmanız ve uygulamayı seçmeniz gerekiyor. Ardından gönderme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Görseli düzenlemek için düzenleme butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki adımda karşınıza çeşitli araçlar çıkacak. Bu araçlar, görseli yeniden boyutlandırmanıza, resim üzerinde çizim yapabilmenize ve silgi kullanabilmenizi sağlayacaktır.

Düzenleme işlemini tamamlandıktan sonra resmin son hâlini akıllı telefonunuza kaydedebilirsiniz. Düzenlemeyi kaydetmek istemiyorsanız ekranın alt kısmında yer alan geri simgesinin üzerine dokunabilirsiniz. Bu adımı uyguladığınız takdirde yeni bir pencere görüntülenecek. Bu pencerede bulunan "Vazgeç" seçeneğini seçebilirsiniz.

Samsung Galaxy A23 modelinde SS alma işlemini uyguladıktan hemen sonra ekran görüntüsüne üst kısımdaki bildirim bölümünden de ulaşabilirsiniz. Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek görüntüleyebileceğiniz bildirim bölümünde çeşitli seçenekler yer alır.

Bu seçenekler "Düzenle", "Paylaş" ve "Sil" olarak isimlendiriliyor. Galeri uygulamasına girmeden söz konusu ekran görüntüsünü silmek için ekran görüntüsü bildiriminde yer alan "Sil" seçeneğine basın. Görseli paylaşmak veya düzenlemek için de söz konusu seçenekleri kullanabilirsiniz.

Bu rehberde Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen Samsung Galaxy A23'te SS alma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz. Ayrıca görsel üzerinde düzenleme işlemi de yapabilirsiniz.