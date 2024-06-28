Samsung Galaxy A24'te Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

2023 yılında satışa sunulan uygun fiyatlı telefon Samsung Galaxy A24, ekran görüntüsü alma işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Bu işlem için başvurulabilecek birden fazla yol bulunuyor.

Bu yöntemlerden ilki ekrana bir simge ekleyerek istediğiniz zaman kolayca ekran görüntüsü alabilmenizi sağlıyor. İkinci yöntemde ise bu işlem için iki butona basmanız yeterli. Bu rehberde Samsung Galaxy A24 SS alma için kullanılabilecek iki yöntemi de anlatacağız.

Telefon ayrıca alınan ekran görüntüsü üzerinde yeniden boyutlandırma dahil olmak üzere bazı düzenleme işlemlerinin yapılabilmesine de imkân tanıyor. Peki, Samsung Galaxy A24'te SS yani ekran görüntüsü nasıl alınır?

Samsung Galaxy A24 Ekran Görüntüsü Alma Adımları

Telefonun ayarlar sayfasını açın.

Erişilebilirlik kategorisine girin.

"Etkileşim ve yetenek" bölümünü görüntüleyin.

"Yardım menüsü" yazısının üzerine dokunun.

"İzin Ver" seçeneğini seçin.

Ekrana eklenen yeni simgeye dokunun.

"Ekran görüntüleri" seçeneğini seçin.

Ekran görüntüsü alınacaktır.

Yeni simgeyi kaldırmak için "Yardım menüsü" özelliğini devre dışı bırakın.

Adım 1: Telefonun ayarlar menüsüne girin. Erişilebilirlik kategorisini görüntüleyin ve ardından "Etkileşim ve yetenek" bölümünü açın.

Adım 2: "Yardım menüsü" özelliğini aktif hâle getirin. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "İzin Ver" seçeneğini seçin.

Adım 3: Ekrana eklenen simgenin üzerine dokunduğunuz takdirde yeni pencere açılacak. Penceredeki "Ekran görüntüleri" seçeneğini seçtiğinizde ekran görüntüsü alınacak.

Samsung Galaxy A24 SS Alma Kısayolu

Samsung Galaxy A24'te ekran görüntüsü alamıyorum diyorsanız kısayolu tercih edebilirsiniz. Söz konusu telefonda ses kısma ve güç butonlarına aynı anda bastığınız takdirde ekran görüntüsü alınacaktır.

İşlem tamamlandığında ekranda paylaş ve düzenleme butonlarını göreceksiniz. Ekran görüntüsünü bir uygulama üzerinden paylaşmak için ekrandaki paylaş butonuna basın ve uygulamayı seçin.

Ekran görüntüsünü düzenlemek için düzenleme butonuna basın. Bunu yaptığınızda karşınıza çeşitli araçlar çıkacak. Bu araçlar, görseli yeniden boyutlandırmanıza, resim üzerinde çizim yapabilmenize ve silgi kullanabilmenizi sağlar.

Düzenleme işlemini bitirdikten sonra görselin son hâlini telefonunuza kaydedin. Düzenlemeyi kaydetmek istemiyorsanız ekranın alt kısmındaki geri simgesinin üzerine dokunun ve ardından "Vazgeç" seçeneğini seçin.

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