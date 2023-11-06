Samsung Galaxy A33 5G Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy A33 5G'nin özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte şık tasarıma sahip akıllı telefon!
2022 yılının mart ayında tanıtılan Samsung Galaxy A33 5G, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Samsung Galaxy A33 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,4 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 411 PPI
- İşlemci: Exynos 1280
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 5 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.1
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Ağırlık: 186 gram
- Kalınlık: 8,1 mm
Orta segment telefonlar arasında yer alan Galaxy A33 5G modelinin arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.
Exynos 1280 işlemciye ve Mali-G68 GPU'ya sahip telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri mevcut.
6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 411 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.
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Beyaz, mavi, siyah ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçenği sunan Samsung Galaxy A33 5G modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 325 TL civarında fiyata satılıyor.
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Bu rehberde Samsung Galaxy A33 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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