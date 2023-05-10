Samsung Galaxy A34 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Samsung’un eş zamanlı olarak piyasaya sunduğu Galaxy A54 ve Galaxy A34 modelleri arasında birçok yönden benzerlikler bulunuyor. Hem donanım hem de yazılımsal olarak birbirine benzeyen bu modellerin her ikisnde de suya ve toza dayanıklılık IP67 sertifikası ile derecelendiriliyor.

A54 ile kıyaslandığında daha uygun fiyata sahip olan Samsung Galaxy A34, şık tasarımı, geniş ekranı, suya dayanıklılığı ve fonksiyonel özellikleri ile dikkat çekiyor. Her ne kadar IP67 sertifikasına sahip olması kullanıcılara güven verse de cihazın su ile temasından zarar görmemesi için sağlanması gereken bazı koşullar bulunuyor.

Bu koşullara uymazsanız, Galaxy A34 model cihazınız suya dayanıklı olmasına rağmen zarar görebilir. Peki, Samsung Galaxy A34 hangi koşullar altında suya dayanıklılık gösterir? İşte, cevabı!

Samsung Galaxy A34 Suya Dayanıklı mı?

Samsung Galaxy A34, suya ve toza karşı dayanıklılığını ölçmek amacıyla yapılan testler sonucunda IP67 sertifikası ile derecelendiriliyor. Bu sertifikanın anlamı ise şu:

IP bölümünü standart bir ifade olarak düşünebilirsiniz. Bu ifadenin yanındaki sayısal değerler ise toza ve suya karşı dayanıklılığın seviyesini gösteriyor. İlk rakam, toza karşı dayanıklılık testinden alınan sonuca göre belirleniyor.

0-6 aralığında bir rakam ile ifade edilen toza karşı dayanıklılık için maksimum değer 6 olarak belirleniyor. Dolayısıyla Samsung Galaxy A34’ün toza karşı en yüksek seviyede dayanıklılık gösterdiğini söylemek mümkün.

İkinci rakam ise suya karşı dayanıklılığı ifade ediyor. 0 – 8 aralığında bir sayısal değer ile gösterilen suya karşı dayanıklılık için maksimum seviye 8 oluyor. Samsung Galaxy A34’ün bu ölçümden aldığı puan ise IP67 sertifikasının gösterdiğine göre 7. Yani yüksek oranda suya dayanıklı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A34 Su Geçirir mi?

Samsung Galaxy A34’ün su geçirip geçirmediğinden emin olmak için suya nasıl maruz kaldığına bakmak gerekiyor. Normal şartlarda belli kriterlere uygun olarak su altında dayanıklılık gösteren bu cihaz, belirtilen kriterlere uyulmadığı takdirde su geçirebiliyor. Bu da cihazın geçici veya kalıcı olarak fonksiyonlarının bozulmasına neden olabiliyor.

Samsung Galaxy A34 için suya maruz kalabilme koşulları şu şekilde sıralanıyor:

Samsung Galaxy A34, maksimum 1 metre derinlikteki suda su geçirmeme özelliği taşıyor.

Cihazın içinde bulunduğu suyun tatlı su olması gerekiyor. Havuz, deniz suyu veya tuzlu su elektronik cihazların içinde daha hızlı ilerleyebildiği için suya karşı koruma özelliği etkinliğini kaybedebiliyor.

Kozmetik sıvılar, alkollü içecekler ve tatlı su haricindeki diğer tüm sıvılar su geçirme özelliğinin kapsamının dışında kalıyor.

Samsung Galaxy A34’ün de diğer tüm telefon modelleri gibi hızlı ve şiddetli akan suya maruz kalmaması gerekiyor. Suya karşı dayanıklılığın sağlanabilmesi için söz konusu suyun stabil bir halde olması önem taşıyor.

Cihazın mikrofon, hoparlör, şarj girişi gibi kısımları yoğun miktarda su aldığında bozulabiliyor.

Samsung Galaxy A34 günlük kullanımda darbe aldığında su geçirmeme özelliği zarar görebiliyor.

Samsung Galaxy A34 model cihazınızı tatlı suya maruz kaldıktan sonra kuru ve temiz bir bezle kurulamanız yeterli oluyor.

Cihazın farklı özellikteki sıvılara maruz kalması durumunda önce tatlı su ile durulayıp ardından bez yardımıyla kurulayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A34 Diğer Önemli Özellikleri

A54 ile birlikte duyrulan Samsung Galaxy A34 suya ve toza karşı dayanıklılığına ek olarak 5G özelliği ve ultra AMOLED ekran teknolojisi ile öne çıkıyor.

Mediatek’in sunduğu Dimensity 1080 (6nm) yongasını kullanan modelde tıpkı A54’te olduğu gibi Ram Plus özelliği kullanışlılık açısından avantaj sağlıyor. Bunlara ek olarak cihazda yer alan önemli özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: