Samsung Galaxy A71 Özellikleri Neler? 2022'de Alınır mı?

Samsung Galaxy A71 özellikleri, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda Geçtiğimiz yıllarda çıkmış olmasına rağmen günümüzde pek çok kişi tarafından tercih edilmeye devam edilen Samsung telefonuna ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung, 2020 yılında Galaxy A71 modelini piyasaya sürdü. Çok şık bir görünme sahip olan Samsung Galaxy a71 isimli model, satışa sunulduğu dönemde başarılı tasarımın yanı sıra fiyat performans yapısıyla da oldukça dikkat çekiyordu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından geliştirilen Galaxy A71 günümüzde hâlâ pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, Samsung Galaxy A71 fiyatı ne kadar, 2022 yılında alınır mı? Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve merak ettiğiniz bazı soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy A71 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: Super AMOLED

İşlemci: Snapdragon 730

GPU: Adreno 618

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bluetooth: 5.0

Batarya: 4500 mAh

Yazılım: Android 10 (Android 11'e yükseltilebilir)

Ağırlık: 179 gram

Kalınlık: 7,7 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A71, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen akıllı telefon modelinin ekranında Super AMOLED paneli yer alıyor.

Gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. Şık görünümü ile dikkatleri üzerinde toplayan akıllı telefon modeli 128 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama tarafında birden fazla seçenek mevcut değil.

Cihazın arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Galaxy A71 modelinin ön kısmında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen telefon 163,6 x 76 x 7,7 mm boyutlarında. 179 gram ağırlığındaki cihazda Adreno 618 GPU mevcut. One UI 3.1 arayüzüne sahip olan modelde 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

USB Type C 2.0 portunun yer aldığı cihazda 4500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Söz konusu akıllı telefon modeli 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Şık bir görünüme sahip olan telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor ancak Android 11'e yükseltilebiliyor. Galaxy A71 ayrıca Android 12 güncellemesi alacak telefonlar arasında yer alıyor. Bu, Galaxy A71 modeline sahip olan kişilerin en güncel Android sürümünü kullanabileceği anlamına geliyor. Peki, Samsung Galaxy A71 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy A71 Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Galaxy A71 isimli cihazın mavi renge sahip olan versiyonu 7 bin 900 TL fiyat etiketi ile bulunabiliyor. Telefonun gümüş renge sahip olan sürümü 7 bin 950 TL, siyah renge sahip olan versiyonu ise 8 bin TL civarında bir fiyat ile satılıyor.

Samsung tarafından geliştirilen Galaxy A71 modelini ikinci el olarak da alabilmeniz mümkün. İkinci el Galaxy A71 modelinin 8 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan sürümü şu anda internette 4 bin 700 TL ila 5 bin TL civarında bir fiyata bulunabiliyor.

Teknoloji devi Samsung tarafından piyasaya sürülen akıllı telefon modeli Galaxy A71'in sıfır ve ikinci el fiyatları zaman içerisinde artabilir ya da azabilir.

2022'de Samsung Galaxy A71 Alınır mı?

Şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A71 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümünün fiyatı yukarıda da belirttiğimiz üzere renklere göre farklılık gösteriyor ancak sonuç olarak telefon şu anda 8 bin TL civarında bir fiyat etiketi ile satılıyor.

İkinci el Samsung Galaxy A71 modeli ise çok daha uygun bir fiyata bulunabiliyor fakat çoğu kişi, ikinci el ürün satın almayı pek tercih etmiyor. Bunun nedenlerinin en başında ürünün daha önce kullanılmış olmasından dolayı bazı problemler ile karşılaşma ihtimali geliyor.

2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy A71 modeli yerine daha güncel donanıma sahip olan bir akıllı telefon tercih etmek çok daha mantıklıdır çünkü çoğu kişi yeni aldığı telefonu uzun süre boyunca sorunsuz bir şekilde kullanmak istiyor. Peki, Galaxy A71 yerine hangi Samsung modeli satın alınabilir?

Söz konusu model yerine 2022 yılında piyasaya sürülen ve şu anda yaklaşık 6 bin 580 TL'ye bulunabilen Samsung Galaxy A33 5G modelini tercih edebilirsiniz. Android 12 işletim sistemi ile beraber gelen cihazın arkasında 48 MP, 8 MP, 5 MP ve 2 MP olmak üzere dört kamera bulunuyor.

Ön tarafta ise 13 MP kamera mevcut. Arka ve ön kameralar 1080p'nin yanı sıra 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı alabilme yeteneğine de sahip. 5000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefonun Super AMOLED ekranı 90Hz tazeleme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor.

Eğer telefonun Samsung marka olması şart değilse şu anda 6 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılan Huawei Nova 9 SE modeline de göz atabilirsiniz. 4000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefonda 66W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2388 piksel çözünürlük ve 90Hz tazeleme hızı sunuyor. Arka yüzeyde 108 MP, 8 MP, 2 MP ve 2 MP olmak üzere dört kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel kamera mevcut.

Sonuç olarak Samsung Galaxy A71 modelini satın alıp almamak tamamen sizin tercihinize kalmış ancak bu model yerine tercih edebileceğiniz güncel telefonların da olduğunu göz önünde bulundurabilirsiniz.