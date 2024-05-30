Samsung Galaxy A72 Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Galaxy A72 2024 yılında satın alınır mı? Bu rehberde telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

2021 yılının mart ayında Galaxy A72 modeli tanıtıldı. Siyah, beyaz, mavi ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan telefon 90Hz yenileme hızı, Super AMOLED ekran ve daha birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy A72 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 394 PPI

: Yaklaşık 394 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : Snapdragon 720G

: Snapdragon 720G RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 12 MP + 5 MP

: 64 MP + 8 MP + 12 MP + 5 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 203 gram

: 203 gram Kalınlık: 8,4 mm

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy A72 Fiyatı

Samsung Galaxy A72 modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 900 TL civarında fiyata satılıyor. İkinci el Galaxy A72 ise 8 bin ila 10 bin TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Samsung Galaxy A72 2024'te Satın Alınır mı?

Uzun süre boyunca sorunsuz kullanım için hem yazılım hem de donanım açısından güncel olan bir akıllı telefon modeli tercih edilmelidir. Dolayısıyla 2021 yılında satışa sunulan Galaxy A72 yerine 2023 veya 2024 yılında piyasaya sürülen bir telefon satın almak daha mantıklıdır.

2024 yılında satışa sunulan ve 16 bin 700 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A55 modelini satın alabilirsiniz. Gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alan cihaz 4K ve 1080p video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 19 bin 900 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy S23 FE, 21 bin 999 TL'ye satılan Redmi Note 13 Pro 5G, 16.999 TL'ye satılan Nothing Phone (2a) ve daha birçok model bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A72 2024'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.