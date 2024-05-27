50 MP Ön Kameralı Samsung Galaxy F55 5G Özellikleri ve Fiyatı

50 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Samsung Galaxy F55 5G özellikleri ve fiyatı nedeniyle dikkat çekiyor. Peki, 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyen yeni akıllı telefon modeli enler sunuyor?

2024 yılının nisan ayında tanıtılan Samsung Galaxy C55 modelinin ardından yeni bir telefon daha tanıtıldı. Galaxy F55 5G olarak isimlendirilen akıllı telefon yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu rehberde yeni telefonun neler sunduğunu açıkladık.

Samsung Galaxy F55 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED+

: Super AMOLED+ Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 393 PPI

: Yaklaşık 393 PPI İşlemci : Snapdragon 7 Gen 1

: Snapdragon 7 Gen 1 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro

: 50 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro Arka Kamera Video Kaydı : 4K ve 1080p

: 4K ve 1080p Ön Kamera : 50 MP geniş açılı

: 50 MP geniş açılı Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W Yazılım : Android 14 tabanlı One UI 6.1

: Android 14 tabanlı One UI 6.1 Ağırlık : 180 gram

: 180 gram Kalınlık: 7,8 mm

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera olmak üzere üç farklı kamera bulunuyor.

Galaxy F55'in ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Samsung Galaxy F55 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Samsung Galaxy F55 5G Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama : 26.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 21.319 TL)

: 26.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 21.319 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama : 29.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 23.688 TL)

: 29.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 23.688 TL) 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 32.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 26.057 TL)

Samsung Galaxy F55 5G Hindistan'da piyasaya sürüldü. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy F55 5G ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.