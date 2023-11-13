Samsung Galaxy M23 5G Özellikleri ve Fiyatı

2022 yılının mart ayında tanıtılan Samsung Galaxy M23 5G, özellikleri ile öne çıkıyor. Peki, bütçe dostu akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy M23 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6

: 6,6 Ekran Teknolojisi : TFT LCD

: TFT LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2408 piksel

: 1080 x 2408 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 400 PPI

: Yaklaşık 400 PPI İşlemci : Snapdragon 750G 5G

: Snapdragon 750G 5G İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 8 nm

: 8 nm RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP

: 50 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS, 720p 480 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS, 720p 480 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 25W

Orta segment telefonlar arasında yer alan Galaxy M23 5G modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka kameralar 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30 FPS, 720p çözünürlükte 480 FPS, ön kamera ise 1080p çözünürlükte 30 FPS vide kaydı yapabiliyor.

Snapdragon 750G 5G işlemciye ve Adreno 619 GPU'ya sahip olan telefonda 6,6 inç ekran büyüklüğünde. Samsung marka telefon TFT LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı akıllı telefon 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Samsung Galaxy M23 5G modelinin fiyat etiketi ne kadar?

Samsung Galaxy M23 5G Fiyatı

Yeşil ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy M23 5G isimli akıllı telefon modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 635 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy M23 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.