Samsung Galaxy Note 9, iPhone X ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’u New York’ta düzenlediği görkemli lansmanla tanıttı. Biz de Note 9’u bu yılın diğer dikkat çeken telefonları iPhone X ve iPhone 8 Plus ile karşılaştırdık. Bu blog yazımızda, sizler için üç cihazı detaylıca masaya yatırdık ve birçok soruya cevap verdik.

Tamindir olarak Galaxy Note 9 ilgili tüm gelişmeleri New York’taki Galaxy UNPACKED 2018 etkinliğinden canlı olarak sizlerle aktardık. Üstün özellikleri dikkatleri üzerine çeken telefon, şüphesiz 2018 yılının en iyi akıllı telefonlarından biri olmaya aday.

Bu akıllı telefon dünyası için oldukça hareketli geçti. Piyasanın dev isimlerinden Apple, 10’uncu yıl özel modeli iPhone X ile iPhone 8 Plus’ı tanıttı. X, çentikli uçtan uca ekranıyla dikkatleri üzerine çekerken, 8 Plus ise kablosuz şarj desteğine sahip olması ile konuşulmuştu. Samsung’un yeni amiral gemisi Note 9 ise yüksek donanımı bir tarafa, Bluetooth’lu S-Pen’i ile adından söz ettirmeyi başardı.

Peki, bu üç telefonunun özellikleri birbirinden ne kadar farklı? Hangi telefon sahip olduğu özelliği ile öne çıkıyor? Ekrandan kameraya, donanımdan bataryaya, bellekten fiyata kadar birçok açıdan Note 9, iPhone X ve iPhone 8 Plus’ı sizler için karşılaştırdık.

Samsung Note 9 vs iPhone X vs iPhone 8 Plus Samsung Galaxy Note 9 iPhone X iPhone 8 Plus Ekran 6.4 inç 2960x1440, (516ppi) 5.8 inç 2436x1125 (458ppi) 5.5 inç 1920x1080 (401ppi) İşlemci Qualcomm Snapdragon 845/Samsung Exynos 9810 Apple A11 Bionic Apple GPU (3 Çekirdek) Apple A11 Bionic Apple GPU (3 Çekirdek) Arka Kamera 12 MP çift arka 12 MP çift arka 12 MP çift arka Ön Kamera 8 MP 7 MP 7 MP Bellek 6GB / 8GB 3GB 3GB Depolama Alanı 128GB/512GB (Toplam 1TB'a kadar) 64GB / 256GB 64GB / 256GB Batarya 4000 mAh 2716 mAh 2691 mAh Bağlantı USB-C Lightning Lightning Boyut ve Ağırlık 162 x 76.3 x 8.6 mm, 195 g 143.6x70.9x7.7mm, 174 g 158.4x78.1x7.5mm, 202 g Parmak İzi Sensörü Arkada FACE ID (Yüz tanıma sistemi) Önde İşletim Sistemi Android 8.1 iOS 11.4.1 iOS 11.4.1 Fiyat 6.499 TL 7.499 TL (Apple Online Store) 5.899 TL (Apple Online Store)

Galaxy Note 9, iPhone X ve iPhone 8 Plus Arasındaki Farklar

Tasarım

6.4 inç 18:5.9 QHD+ sAMOLED çentiksiz ekranıyla dikatlerini üzerine çeken Note 9, anlamda en yakın rakibi iPhone X'ten ayrılıyor. Bildiğiniz üzere Apple'ın son amiral gemisi çentikli sonsuz ekranıyla bir hayli tartışılmıştı. iPhone 8 Plus ise uçtan uca ekran modasının dışında kalmış ve alışılagelmiş iPhone çizgisini sürdürmüştü.

Galaxy Note 9'un arkasını çevirdiğimizde, parmak izi sensörünün kameranın altına taşındığını görüyoruz. Bu da ekran altı parmak izi teknolojisini bir sonraki modelde göreceğimiz anlamına geliyor. Bildiğiniz üzere iPhone X'te parmak izi teknolojisi yerine Face ID sistemi kullanılıyor. İki telefon arasında bu noktada bir ayrım mevcut. iPhone 8 Plus ise Ana Ekran düğmesinde yerleşik parmak izi sensörü Touch ID'yi kullanıyor.

Donanım

Galaxy Note 9, Snapdragon 845/Exynos 9810 işlemcisini kullanırken, iPhone X ve iPhone 8 Plus 3 çekirdekli Apple A11 Bionic yonga setini kullanıyor. Samsung yeni amiral gemisinde microSD kart ile 1TB'a kadar yükseltilebilen 128GB ve 512GB depolama seçenekleri sundu. Apple'ın cihazları ise 64GB ve 256GB depolama seçeneklerine sahip.

Note 9'da 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunurken, iPhone X ve iPhone 8 Plus ise 3GB RAM ile gelmişti. Batarya tarafında ise Note 9 çok daha uzun ömürlü bir pil ömrü vadediyor. Önceki modellere kıyasla batarya kapasitesi ciddi oranda artırılan telefon, gücünü 4000 mAh'lık bir pilden alıyor. Diğer tarafta bu sayı iPhone X'te 2716 mAh; iPhone 8 Plus'ta ise 2691 mAh.

Kamera

Note 9, kullanıcıların düşük ışıkta çok daha güzel fotoğraflar çekilmesini sağlayan f/1.5 ve f/2.4 diyafram arasında 12 megapiksel çözünürlüklü çift kameraya ev sahipliği yapıyor. Note 9 kamerası ayrıca çektiğiniz nesneyi algılıyor ve kontrast, beyaz dengesi, poz gibi renk ayarlarını otomatik olarak optimize ediyor.

iPhone X, 12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun arka kamerası, saniyede 60 kareye kadar 4K video kaydı, saniyede 240 kareye kadar 1080p yavaş çekime izin veriyor. iPhone 8 Plus ise 12 MP çift arka kamera ve 7 MP ön kameraya sahip. 8 Plus, diğer iki telefonun gölgesinde kalsa da, düşük ışıkta oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Fiyat

Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı; 128 GB için 6499 TL, 512 GB için 7499 TL olarak açıklandı. iPhone X ve iPhone 8 Plus'ın Apple Online Store'daki başlangıç fiyatları ise sırasıyla; 7499 TL ve 5899 TL.