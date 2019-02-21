Samsung Galaxy S10/S10 Plus Yeni Yazılım Özellikleri

Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus özellikleri, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihini lansman günü sizlerle paylaşmıştık. Ekran, kamera, performans özellikleriyle çığır açan Samsung Galaxy S10 ile gelen yeni yazılımsal özelliklerden bu blog yazıda bahsedeceğiz. Bixby tuşunu değiştirme (Bixby tuşu atama) gibi kullanıcıların beklediği birçok yazılımsal özellik S10’a eklenmiş. İşte lansmanda bahsedilmeyen Samsung S10 özellikleri:

San Francisco’da gerçekleşen, Tamindir olarak katıldığımız Unpacked 2019 etkinliği TSİ 22.00’de başladı ve Samsung Galaxy S10’un özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarını sizlerle canlı yayında paylaştık. Samsung, etkinlikte üç Galaxy S10 modeliyle karşımıza çıktı. S10e, S10 ve S10 Plus modelleri katlanabilir ekranlı telefon Samsung Galaxy Fold’dan sonra sahne aldı. Samsung S10, tanıtılırken donanımsal özelliklerine dikkat çekildi. Dünyanın ilk Dinamik AMOLED ekranı, Ultrasonik parmak izi sensörü, 5 farklı lensli yapay zekadan güç alan kamerası, Kablosuz güç paylaşımı, Akıllı pil gücü gibi etkileyici özelliklerle donatılan Samsung S10, kutusundan One UI ile özelleştirilen Android Pie 9.0 yazılımıyla çıkıyor. Samsung, lansmanda bahsetmese de S10, yazılım tarafında da önemli yenilikler getiriyor. Bu blog yazıda da Samsung Galaxy S10’un yazılımsal özelliklerine değineceğiz.

Samsung Galaxy S10 Yeni Yazılım Özellikleri:

Digital Wellbeing (Dijital Denge): Digital Wellbeing, bildiğiniz üzere Android Pie güncellemesiyle gelen, Google Pixel cihazlarda olan, diğer üreticilerin de cihazlarına entegre ettiği bir dijital sağlık uygulaması. Android Pie güncellemesi alan Samsung telefonlara da indirilip kullanılabiliyor ancak tüm özellikleri çalışmadığı gibi yükleme kısmı da biraz uğraştıcı. Samsung Galaxy S10 ayarlar menüsünde Digital Wellbeing (Dijital Denge) ile karşılaşıyoruz. Evet, Samsung, Google’ın uygulamasını entegre etmiş. Akıllı telefona olan bağlılığı, bağımlılığı ciddi oranda azaltmaya yardımcı bu uygulama, Pie ile çalıştığından diğer modellere resmi yollardan gelmese de APK olarak gelebilir.

Double Tap to Wake (Uyandırmak İçin Çift Dokun) : Always on Display (AOD) kullanmayan Samsung telefon kullanıcılarının görmek istediği çift dokunarak ekranı uyandırma, S10 ile geldi. S10 Ayarlar - Gelişmiş Özellikler - Hareketler ve İşaretler altında Uyandırmak İçin Kaldır’a ek olarak Uyandırmak İçin Çift Dokun seçeneği yer alıyor. Bu özelliği açtığınızda ekrana çift dokunarak tarih, saat ve bildirimleri görmek mümkün hale geliyor.

: Always on Display (AOD) kullanmayan Samsung telefon kullanıcılarının görmek istediği çift dokunarak ekranı uyandırma, S10 ile geldi. S10 Ayarlar - Gelişmiş Özellikler - Hareketler ve İşaretler altında Uyandırmak İçin Kaldır’a ek olarak Uyandırmak İçin Çift Dokun seçeneği yer alıyor. Bu özelliği açtığınızda ekrana çift dokunarak tarih, saat ve bildirimleri görmek mümkün hale geliyor. AR Emoji: Galaxy S9 ve Note 9’un artırılmış gerçeklik emojilerine kıyasla büyük bir gelişme mevcut. S10’daki AR emojilerde daha hareketli ve artık çok korkunç ifadeyle bakmıyorlar. Ayrıca Google ARCore sayesinde sadece kafa değil, tüm vücut oynuyor. Ek olarak yeni iPhone’lardaki emojiyi kafanız yapabiliyorsunuz.

Galaxy S9 ve Note 9’un artırılmış gerçeklik emojilerine kıyasla büyük bir gelişme mevcut. S10’daki AR emojilerde daha hareketli ve artık çok korkunç ifadeyle bakmıyorlar. Ayrıca Google ARCore sayesinde sadece kafa değil, tüm vücut oynuyor. Ek olarak yeni iPhone’lardaki emojiyi kafanız yapabiliyorsunuz. Bixby Tuşunu Değiştirme/Bixby Tuş Atama: Türkçe konuşmadığından ülkemizde dijital asistanlar arasında kendine yer bulamayan Bixby, ayrı bir tuş olarak S10’da da yer alıyor ancak bu sefer özelleştirilebiliyor. bxActions gibi Bixby tuşuna fonksiyon atamanızı sağlayan üçüncü parti uygulamaları kullanmanıza gerek yok. Bixby tuşunu Google Asistan olarak kullanabildiğiniz gibi kamera, uygulama açılışı için de ayarlayabiliyorsunuz. Tek veya çift basma ayarı mevcut.

Instagram Entegrasyonu: Instagram’ı yoğun olarak kullanan Samsung telefon kullanıcılarının şikayetleri dinlenilmiş; Instagram, S10 modellerine özel bir entegrasyona sahip. Kamera uygulamasında Instagram için özel bir kamera moduna yer verilmiş. Bu mod, Samsung’un kamera uygulamasından çekim yapıp doğrudan Instagram Hikayeler’de paylaşmanıza izin veriyor. Tek yapmanız gereken; kamera moduna geçmek ve fotoğrafınızı çekmek. Bununla bağlantılı olarak, Camera SDK geliştiricilere açıldı. Samsung sadece Instagram ile değil, Snapchat ve diğer sosyal medya şirketleriyle de çalıştığını söyledi. Bu, WhatsApp’ın kendi kamera uygulamasından çekilen fotoğraflar artık daha net olacak anlamına geliyor.

Bright Night (Parlak Gece): Güncellenen sahne optimizasyon modunun bir parçası olan Bright Night kamera modu, düşük ışıkta fotoğraf çekiminde kendini gösteriyor. Google’ın Night Sight (Gece Görüş) özelliğine benziyor. Bright Night ile birlikte Stardust, doküman taraması Sahne Optimizasyon’a eklenen yeni seçenekler.

Güncellenen sahne optimizasyon modunun bir parçası olan Bright Night kamera modu, düşük ışıkta fotoğraf çekiminde kendini gösteriyor. Google’ın Night Sight (Gece Görüş) özelliğine benziyor. Bright Night ile birlikte Stardust, doküman taraması Sahne Optimizasyon’a eklenen yeni seçenekler. Ekran Renk Profilleri: Vivid (Canlı/Parlak) ve Natural (Doğal) ekran modları, S10’un yeni Dinamik AMOLED ekranı için yeni renk modları. Uyarlanabilir ekran, AMOLED sinema, AMOLED foto ve Temel mod yerine artık bu modlar var.

Göze çarpan S10 yeni yazılım özellikleri bunlar. Yazılımla kaldırılan özellikler de var. Sanal Home tuşundaki titreşim geri bildiriminin kaldırılması, Bildirim LED’nin kaldırılıp yerine kamera bölmesi etrafına ışık halkası (bildirime bağlı renk ve ışık değişiyor) getirilmesi gibi.