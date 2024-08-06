Samsung Galaxy S24 Serisi Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Samsung Galaxy S24 serisi su geçirir mi? Bu rehberde Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşan serinin suya dayanıklı olup olmadığını açıkladık.

Rehberimizde ayrıca söz konusu akıllı telefon modellerinin özelliklerine de yer verdik. İşte en iyi Samsung telefonlar arasında yer alan modellere dair merak edilen detaylar!

Samsung Galaxy S24 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,2 inç

: 6,2 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic LTPO AMOLED 2X

: Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 416 PPI

: Yaklaşık 416 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Exynos 2400

: Exynos 2400 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 10 MP + 12 MP

: 50 MP + 10 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K 24/30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 1080p 960 FPS

: 8K 24/30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 1080p 960 FPS Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Batarya Kapasitesi : 4000 mAh

: 4000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Boyut: 147 × 70,6 × 7,6 mm

Samsung Galaxy S24 Su Geçirir mi?

Samsung Galaxy S24 modeli suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. IP68 sertifikaya sahip olan telefon maksimum 1,5 metre derinlikte tatlı suda yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar. Telefonun plajda veya havuzda kullanılması tavsiye edilmiyor.

Samsung Galaxy S24+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic LTPO AMOLED 2X

: Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3088 piksel

: 1440 x 3088 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 509 PPI

: Yaklaşık 509 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Exynos 2400

: Exynos 2400 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 10 MP + 12 MP

: 50 MP + 10 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K 24/30 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 1080p 960 FPS

: 8K 24/30 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 1080p 960 FPS Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Batarya Kapasitesi : 4900 mAh

: 4900 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Boyut: 158,5 × 75,9 × 7,7 mm

Samsung Galaxy S24+ Su Geçirir mi?

IP68 sertifikasına sahip olan Samsung Galaxy S24+ suya karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. Maksimum 1,5 metre derinlikte tatlı suda yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunan telefonun plajda ya da havuzda kullanılması tavsiye edilmiyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic LTPO AMOLED 2X

: Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3088 piksel

: 1440 x 3088 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 501 PPI

: Yaklaşık 501 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Armor

: Corning Gorilla Glass Armor İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 200 MP + 12 MP + 50 MP + 10 MP

: 200 MP + 12 MP + 50 MP + 10 MP Arka Kamera Video Kaydı :8K 24/30 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 1080p 960 FPS

:8K 24/30 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 1080p 960 FPS Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Boyut: 162,3 × 79 × 8,6 mm

Samsung Galaxy S24 Ultra Su Geçirir mi?

Samsung Galaxy S24 Ultra suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. IP68 sertifikaya sahip olan akıllı telefon maksimum 1,5 metre derinlikte tatlı suda yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar. Telefonun plajda veya havuzda kullanılması tavsiye edilmiyor.

Galaxy S24 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.