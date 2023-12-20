Samsung Galaxy Tab Active 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dış mekan koşullarına uygun olarak geliştirilen Samsung’un tablet serisi Galaxy Tab Active’in yeni üyesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanıyor. TDRA sertifikasyonunda adı görüntülenen tabletin dayanıklılık ve yüksek performans sağlayan özellikleri merakla bekleniyor.

Endüstriyel kullanımlarda tercih edebileceğiniz Galaxy Tab Active 5’in özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini bu yazımızda sizin için kaleme aldık. İşte, Tab Active 4 Pro’nun halefi Active 5 hakkında dikkat çeken detaylar!

Samsung Galaxy Tab Active 5 Özellikleri

Outdoor aktiviteler ve endüstriyel kullanıma dayanıklı olması cihazın en önemli özelliklerinden birisi. Bu bağlamda IP68 sertifikasına sahip olması bekleniyor. Ek olarak düşme ve darbelere karşı da dayanıklılığı yüksek olacak gibi gözüküyor.

Sıcaklık ve nem gibi hava koşullarına karşı da direncinin yüksek olacağı düşünülüyor. 6 GB RAM’e eşlik eden 128 GB depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor.

İşlemci olarak Exynos 1380 yonga setinden güç alması bekleniyor. Active serisinin tüm ürünlerinde bulunan S-Pen bu modelde de bizlerle olacak.

4900 mAh batarya değiştirilebilir pil özelliğine sahip olacak. Hızlı şarj desteği ise 15 W olarak belirtiliyor. İki model halinde satışa sunulması beklenen cihazın birince sadece Wi-Fi diğerinde ise 5G desteği olacak.

5G destekli model TDRA sertifikasına sahip ve Android 14 işletim sistemi ile çalışacak.

Samsung Galaxy Tab Active 5 Fiyatı

Cihazın henüz resmi tanıtımı yapılmadığı için net olarak paylaşılmış bir fiyat bilgisi de mevcut değil.

Bir önceki model olan 4 Pro’nun çıkış fiyatını baz aldığımızda Avrupa’da yaklaşık 800 Euro gibi bir etikete sahip olmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.

Yine S Pen ile birlikte piyasaya sürülecek olan modelin kesin satış fiyatı belirlendiğinde sizlerle paylaşıyor olacağız.

Samsung Galaxy Tab Active 5 Çıkış Tarihi

2024 Ocak ayının başında yapılacak olan Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılması beklenen cihazın çıkış tarihine dair henüz bir duyuru yapılmadı. Tahminler cihazın 2024 yılının başlarında piyasaya sürüleceği yönünde.

Güney Kore merkezli teknoloji devinin cihazı Türkiye’de ne zaman satışa sunacağı da henüz belirsiz. Yılın ilk 6 ayı içinde kullanıcı ile buluşması beklendiğini söyleyebiliriz.