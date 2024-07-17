Samsung Galaxy Z Fold 6 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Samsung tarafından piyasaya sürülen Fold serisinin yeni modelini satın almak istiyorsanız Samsung Galaxy Z Fold 6 su geçirir mi sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz.

Bu rehberde Samsung Galaxy Z Fold 6 suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte şık tasarımı ve güçlü donanım bileşenleriyle kendisine hayran bırakan katlanabilir telefona dair detaylar!

Samsung Galaxy Z Fold 6 Su Geçirir mi?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy Z Fold 6 suya karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. IP48 sertifikasına sahip olan telefon 1,5 metre derinlikteki tatlı suda yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar.

Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin denizde ve havuzda kullanılması tavsiye edilmiyor. Suya karşı dayanıklılığın ise günlük kullanımdan dolayı zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 7,6 inç

: 7,6 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic LTPO AMOLED 2X

: Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 2160 x 1856 piksel

: 2160 x 1856 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 374 PPI

: Yaklaşık 374 PPI İkinci Ekran Boyutu : 6,3 inç

: 6,3 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : 2376 x 968 piksel

: 2376 x 968 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 410 PPI

: Yaklaşık 410 PPI İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP + 10 MP

: 50 MP + 12 MP + 10 MP Ön Kamera : 4 MP ekran altı + 10 MP kapak ekran

: 4 MP ekran altı + 10 MP kapak ekran Batarya Kapasitesi : 4.400 mAh

: 4.400 mAh Hızlı Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 239 gram

: 239 gram Boyut: Katlanmış hâli 153,5 x 68,1 x 12,1 mm, katlanmamış hâli 153,5 x 132,6 x 5,6 mm

Katlanabilir telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Fiyatı

12 GB RAM + 512 GB Depolama : 89 bin 999 TL

: 89 bin 999 TL 12 GB RAM + 1 TB Depolama: 98 bin 999 TL

Galaxy Z Fold 6 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni katlanabilir telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.