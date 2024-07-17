Samsung Galaxy Z Fold 6 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Samsung Galaxy Z Fold 6 su geçirir mi sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Galaxy Z Fold 6 suya dayanıklı mı sorusunun cevabı!
Samsung tarafından piyasaya sürülen Fold serisinin yeni modelini satın almak istiyorsanız Samsung Galaxy Z Fold 6 su geçirir mi sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz.
Bu rehberde Samsung Galaxy Z Fold 6 suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte şık tasarımı ve güçlü donanım bileşenleriyle kendisine hayran bırakan katlanabilir telefona dair detaylar!
Samsung Galaxy Z Fold 6 Su Geçirir mi?
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy Z Fold 6 suya karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. IP48 sertifikasına sahip olan telefon 1,5 metre derinlikteki tatlı suda yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar.
Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin denizde ve havuzda kullanılması tavsiye edilmiyor. Suya karşı dayanıklılığın ise günlük kullanımdan dolayı zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor.
Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 7,6 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 1856 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 374 PPI
- İkinci Ekran Boyutu: 6,3 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 2376 x 968 piksel
- İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 410 PPI
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP
- Ön Kamera: 4 MP ekran altı + 10 MP kapak ekran
- Batarya Kapasitesi: 4.400 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Ağırlık: 239 gram
- Boyut: Katlanmış hâli 153,5 x 68,1 x 12,1 mm, katlanmamış hâli 153,5 x 132,6 x 5,6 mm
Katlanabilir telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
Samsung Galaxy Z Fold 6 Fiyatı
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 89 bin 999 TL
- 12 GB RAM + 1 TB Depolama: 98 bin 999 TL
Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni katlanabilir telefon!
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