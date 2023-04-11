Samsung Galaxy Z Tab özellikleri, katlanabilir tablet kullanmak isteyen kişiler tarafından uzun bir süredir merak ediliyor. Teknoloji devinin üzerinde çalıştığı tablet modeline dair bu zamana kadar pek çok bilgi gün yüzüne çıktı.

Katlanabilir telefonlar ile büyük bir başarının altına imza atan Samsung'un yakında Galaxy Z Tab isimli katlanabilir bir yapıya sahip tablet modelini tanıtması bekleniyor. Bu yazıda cihaz ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy Z Tab özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içinde değişebilir.

Samsung Galaxy Z Tab Özellikleri

Ekran Boyutu: 7,2 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1768 x 2208 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: ?

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: ?

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 8000 mAh

Kablolu Şarj: 45W

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: ?

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

Samsung Galaxy Z Tab isimli yeni katlanabilir tablet modelinin 7,2 inç ekran büyüklüğünde olacağı ileri sürülüyor. OLED ekrana sahip olması beklenen Galaxy Z Tab modeli 1768 x 2208 piksel çözünürlük sunabilir.

8000 mAh batarya kapasitesiyle gelebilecek olan tablet, gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alabilir. Depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek sunması beklen cihazda 12 GB RAM bulunabilir.

Samsung Galaxy Z Tab Fiyatı

Samsung Galaxy Z Tab isimli katlanabilir tablet modelinin başlangıç fiyat etiketinin 1899 dolar olması bekleniyor. Samsung tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı tablet farklı bir fiyat ile satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy Z Tab Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy Z Tab modelinin 2023 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.