10 parmak klavye nedir, nasıl öğrenilir soruları, çok sayıda kişi tarafından en fazla merak edilen konuların başında geliyor. On parmak kullanımı sayesinde yazma hızı konusunda önemli ölçüde artış yaşayabilirsiniz. Böylelikle ödevlerinizi ve işlerini daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Bilgisayar üzerinden ödev ya da iş ile ilgili bir yazı hazırlamanız gerekebilir. Klavyeyi yavaş kullanmanız yani dakikada 5 veya 10 kelime civarı yazmanız hâlinde saatlerce uğraşırsınız. Peki, klavyede yazma hızı arttırma işlemi nasıl yapılır?

On parmak kullanarak yazma hızınızı önemli ölçüde arttırabilmeniz mümkün. Bu yöntem sayesinde dakikada çok daha fazla kelime yazarak zamandan ciddi oranda tasarruf edebilirsiniz.

10 Parmak Klavye Nedir?

On parmak klavye, kelimeleri çok daha hızlı bir şekilde yazabilmenize imkân tanıyan bir yöntemdir. Bu teknik, klavyede yalnızca 1 ya da 2 parmak kullanmak yerine tüm parmaklarınızı kullanarak daha hızlı yazabilmenizi sağlar.

On parmak yöntemi, dokunarak yazma olarak da bilinir çünkü öğrendikten sonra yazma aşamasında parmaklarınıza ya da tuşlara bakmanız gerekmez. Dolayısıyla bu durum, bilgisayar üzerinden ödevleri ve işleri kısa süre içerisinde bitirebilmenizi mümkün hâle getirir.

Aynı parmak ile birden fazla tuşa basarak yazmaya çalışmak, tek ayak ile bisikletin pedallarına basmaya benzer. Klavyede bir yazıyı aynı parmak ile birden fazla tuşa basarak yazmak, sizi ciddi oranda yavaşlatabilir.

Elbette bu şekilde tuşa basış hızına bağlı olarak biraz hızlı yazabilmeniz mümkün fakat bu hız, tüm parmaklarınızı kullanarak yazarken elde edeceğiniz hıza ulaşamaz. Söz konusu yöntemin temel mantığı yazı yazma esnasında tüm parmakların verimli bir şekilde kullanılmasıdır.

Tıpkı bisiklette her ayağın sorumlu olduğu bir pedal olduğu gibi klavyede de her tuşun ondan sorumlu bir parmağı vardır. On parmak tekniği, parmaklarınızın mümkün olduğunca az hareket etmesi için tasarlanmıştır. Böylelikle daha az uğraşarak kısa sürede daha fazla kelime yazabilmenize olanak tanır.

On parmak yönteminde yazılacak kelime için sadece gerekli olan parmaklarınızı hareket ettirirsiniz. Bu, bir kelimeyi yazmak için tüm ellerinizi ve bileklerinizi hareket ettirmekten çok daha pratiktir. Bu da hem kullanım hem de zaman bakımından büyük bir avantaj sağlar.

Söz konusu yöntem ilk etapta daktilolar için oluşturulmuştu. Amaç ise parmakların klavyeden ayrılmadan yazı yazılabilmesini sağlamaktı.

10 Parmak Klavye Nasıl Öğrenilir?

On parmak tekniğini öğrenme konusunda çok büyük bir rol üstlenen kas hafızası, adına rağmen kas yerine beynin beyincik adı verilen bir bölümünde depolanır. Beyincik, beyin hacminin yalnızca yüzde 10'Unu oluşturmasına rağmen beyindeki nöronların yüzde 50'sinden fazlasını içerir.

Yeni bir hareket öğrendiğinizde beyniniz o hareketi oluşturan parçaların bir hafızasını oluşturur ve bunu beyincik bölümünde saklar. Bilim insanları, söz konusu süreci motor öğrenme olarak isimlendiriyor.

Klavyede yazı yazmayı kas hafızasına işlemek, sizi yazarken her harf hakkında düşünmek için zihinsel bir enerji harcamaktan kurtarır. Basılacak bir sonraki tuşu düşünmek veya aramak yerine yazdığınız içeriğe odaklanabilmenizi sağlar. Parmaklarınız otomatik olarak hangi konuma hareket edeceğini bildiğinden ötürü daha verimli bir şekilde çalışılır.

Öğrendiğiniz yeni bir hareketi ne kadar çok tekrar yaparsanız beyniniz o kadar çok analiz yapmak zorunda kalır. Bu durumu basitçe ifade etmek gerekirse, ne kadar çok pratik yaparsanız, kas hafızanız o kadar güçlü olur.

On parmak tekniğini öğrenme konusunda kas hafızası büyük bir rol oynar. Bunu geliştirmek için de tekrar yapmak oldukça önemlidir. Bunun için çeşitli internet siteleri bulunuyor. Bu web siteleri sayesinde alıştırma yapabilir ve alıştırma yaptıkça harflerin yerini öğrenebilirsiniz.

Klavyelerin F v e J tuşlarının üzerinde bir çıkıntı yer alır. Sağ işaret parmağınızı J, sol işaret parmağınızı F tuşunun üzerinde konumlandırarak sürekli yazı yazın. Bu, on parmak yöntemini kullanmanıza yardımcı olur.

10 Parmak Klavye Hız Testi Siteleri Neler?

M5 Bilişim

Online Typing Tests

10 Fast Fingers

Klavye Çalış

Alıştırma yapmak için yukarıda yer alan sitelere göz atabilirsiniz. Bu siteler, çeşitli metinler vererek yazma hızınızı ölçer.

M5 Bilişim

M5 Bilişim, internet kullanıcılarının yazı yazma konusunda alıştırma yapabilmesine olanak tanır. Bu web sitesi sayesinde yazarak kas hafızanızı geliştirebilir ve böylelikle harflerin yerini öğrenebilirsiniz. Bununla beraber on parmak yöntemini uygulayabilirsiniz.

İnternet sitesini görüntülediğinizde üst kısımda bir metin ve hemen altında bir kutucuk ile karşılaşacaksınız. Mavi ile işaretlenmiş kelimeyi yazmaya başladığınız anda geri sayım başlar. Bir dakika boyunca ekranda gördüğünüz kelimeleri yazmanız gerekiyor.

Online Typing Tests

Online Typing Tests, M5 Bilişim'den farklı olarak kullanıcılara 3 dakikalık bir süre verir. Dolayısıyla bu site, on parmak tekniğini öğrenmek isteyen kişiler için daha uygun olabilir. Çok sade bir arayüze sahip olan web sitesinde doğru yazdığınız kelimeler yeşil, yanlış yazdığınız sözcükler ise kırmızı renk ile işaretlenir.

10 Fast Fingers

10 Fast Fingers, on parmak yöntemini öğrenmek için alıştırma yapabileceğiniz bir diğer internet sitesidir. Bir dakika içerisinde ekranda yer alan kelimeleri hızlı bir şekilde yazmaya çalışmanız gerekiyor. Bu süreçte kelimeleri doğru bir şekilde yazmaya özen göstermelisiniz. İstatistiki bilgilere de göz atabilmeniz mümkün.

Klavye Çalış

Klavye Çalış, internet kullanıcılarına 1 dakika, 3 dakika ve 5 dakika olmak üzere üç farklı süre seçeneği sunuyor. Başarılı bir arayüze sahip olan web sitesinde sürenin yanı sıra yazı içeriği konusunda da teknoloji, magazin ve kişisel gelişim dahil olmak üzere çeşitli seçenekler bulunuyor. İstediğiniz süreyi ve içeriği türünü seçebilir ve yazmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda on parmak klavyenin ne demek olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl öğrenileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.