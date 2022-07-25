ECC RAM Nedir, Ne İşe Yarar?

İngilizcesi Error corretion code olan Türkçe’si ile Hata düzeltmeli bellek olan RAM modeli, server RAM’i olarak da geçmektedir. Kişisel bilgisayar kullanıcıları tarafından pek de önemli olmasada. Sunucular için hayat kurtarıcı bir yapıya sahiptir. ECC RAM’ler aslında bir özel RAM tipidir. Veri kaybının en aza indirilmesini ve oluşabilecek hataları önlemek asıl görevidir. Peki ya ECC RAM ne işe yarar, normal RAM'lerden farkı nedir? Gelin birlikte bakalım.

ECC RAM Ne İşe Yarar?

Veritabını ve sunuculardaki hatalar şirketler için büyük bir risk taşımaktadır. Özellikle banka gibi verilerin çok önemli olduğu yerlerde sistemde oluşabilecek bir elektrik kesintisi ya da herhangi bir hatadan dolayı RAM’lerde veri kaybı gerçekleşmektedir. Bu nedenle ECC RAM’ler normal RAM’lere kıyasla bu verilerin kurtarılmasını sağlamaktadır.

ECC RAM ve Normal RAM Farkı Nedir?

Bir bilgisayarın olmazsa olmaz donanımları arasında yer alan RAM’ler, geçici bellek görevini görmektedir. Peki ECC RAM ile normal RAM arasındaki en büyük fark nedir? ECC RAM’ler normal RAM’lere kıyasla daha yavaştır. ECC RAM’lerde veri kurtarma işlemi gerçekleştirilebilirken normal RAM’lerde bu gerçekleştirilememektedir.

ECC RAM’leri Kimler Kullanmalı?

Eğer bir sunucunuz yok ise ECC RAM kullanmanız gerektiren bir durum yoktur. Oyuncular ya da kişisel bilgisayar kullanıcılarının normal bilgisayar RAM’leri kullanması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz üzere ECC RAM’ler normal RAM’lere göre daha yavaştır. Kişisel bilgisayarlarda genellikle veri kaybı yerine performans hızı daha önem taşımaktadır.

Söylemekte yarar var ECC RAM’ler özel bir RAM tipi olmasından dolayı normal RAM’lere göre daha pahalıdır. Örneğin 16 GB 2666 MHz DDR4 bir ECC RAM’in fiyatı 2500 Türk Lirası civarında iken, bu özellikleri sahip normal bir RAM’i yarı fiyatına bulabilirsiniz.

Bu yazımızda merak edilen sorular arasında yer bulan ECC RAM nedir, ne işe yarar, normal RAM’ler ile farkı nedir? Adlı soruları yanıtladık. Sizce ECC RAM’ler kişisel bilgisayarlarda veri kaybını önlemek için kullanılmalı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.