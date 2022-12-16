RAM Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

En önemli donanımlardan olan olmazsa olmaz RAM'ler cihazların vazgeçilmezidir. Örneğin şu an bu yazıyı okumanıza neden olan şeylerden biri de Ram'in var olmasıdır. Mobil veya bilgisayarlarda bulunan RAM'ler olmasaydı internet veya bilgisayar diye bir şey olmayacaktı. Kısa bir bilginin ardından RAM alırken nelere dikkat edilmeli? Sizler için anlatıyoruz

RAM Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Anakart uyumlu mu?

Marka

Model

RAM hızına

Belleğine

Anakart Uyumlu mu?

Bilgisayara RAM alırken dikkat etmeniz gerekenler arasında anakart ile uyumlu olup olmadığına bakmanız gerekmektedir. RAM alırken anakart ile uyumlu bir RAM almıyorsanız büyük ihtimalle RAM'iniz çalışmayacak veya düşük sistem gereksinimlerinde çalışacaktır. Bu nedenle tam performans almak için anakart uyumlu RAM bakmanız gerekmektedir.

Marka Uyumu

Bilgisayara RAM alırken nelere dikkat edilmeli? Adlı bir soru aklınıza gelebilir. Hiç şüphesiz RAM alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında alacağınız RAM'in markası önemli bir rol oynamaktadır.

Eğer bilgisayarınıza yeni bir RAM alıyorsanız yani anakart üzerindeki marka ile aynı markalı bir RAM almanız çok daha sağlıklı bir cihaz kullanmanıza olanak tanımaktadır Ayrıca kötü markalı bir donanım aldığınız zaman bozulma olasılığı oldukça daha fazla olacaktır

RAM Hızı

RAM hızına dikkat etmeniz en önemli şeylerden biridir. Çünkü anakart uyumluluğu verem hızı bilgisayarın hızlı ve sağlıklı çalışması için en önemli etkenler arasında yer almaktadır.

RAM hızınız 3000 MHz ise ve siz 4000 MHz'lik bir RAM alıyorsanız bilgisayarınız RAM'İ desteklemeyecek ve bilgisayarınızda çalışmayacak ya da RAM'den beklediğiniz performas tam bir performans olmayacaktır.

RAM Belleği

Laptop RAM alırken nelere dikkat edilmeli, bilgisayar RAM alırken nelere dikkat edilmeli? Gibi birçok soru ile internette karşılaşmıştır sınız. Ancak çok az bir bilgi bulunuyor. Anakartınız 16GB RAM destekliyorsa Siz 32 GB'lik 1 RAM alıyorsanız RAM çalışmayacaktır ya da performansı oldukça düşük olacaktır.

Çünkü RAM bilgisayar için çok önemli bir araçtır. RAM Olmadan bilgisayarın çalışmayacağını telefonu çalışmayacağını artık herkes biliyor. Fakat RAM'in doğru bir şekilde çalışmasını istiyorsanız RAM alırken dikkat edilmesi gereken maddelere önem vermek gerekmektedir.

Bilgisayar RAM Özellikleri Nasıl Bakılır?

Bilgisayarınızın arama kısmına gelin.

Görev yöneticisi yazın.

İlk çıkan uygulamaya tıklayın.

Yukarıdaki bulunan sekmelerden performans seçeneğine gelin.

Sol taraftaki bellek seçeneğini tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra RAM hızınızı RAM belleğinizi bilgisayarımızda kaç adet RAM yuvası bulunduğunu öğrenebilir ve bu sayede sağlıklı bir donanım alabilirsiniz

RAM alırken dikkat edilmesi gerekenler adlı yazımız bu kadardı. Peki sizler RAM alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.