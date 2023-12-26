Kurt Lewin Tarafından Ortaya Atılan Bir Kavram: Gatekeeping Nedir?

Gatekeeping; oldukça fazla alanda kullanılan, son derece önemli bir terimdir. İlk kez Kurt Zadek Lewin tarafından ortaya atılan bu tabir bir teori olarak ortaya atıldı. Biz de bu yazımızda sizler için gatekeeping nedir, gatekeeping ne anlama gelir gibi soruları cevaplandıracağız.

Gatekeeping Ne Demek?

Gatekeeping oldukça geniş bir tanımlamadır. Özetlemek gerekirse genellikle belirli bir konuya, topluluğa veya bilgiye erişimi kontrol etme veya kısıtlama eylemidir. Kelime anlamı olarak “eşik bekçiliği” gibi bir anlamı vardır.

Gatekeeping Nedir?

Gatekeeping medyada, haberlerde, sosyal medyada akademik dergilerde, topluluk ve kültürlerde görülebilen bir durumdur. Bir nevi elitizmdir. Baskın kesimin bir konu hakkındaki görüşlerinin esas olarak kabul edilmesi ve diğer kişilere dayatılmasıdır diyebiliriz. Belirli bir konuyu diğer herkesten izole ederek erişilemez hale getirmek gibi de düşünebilirsiniz.

Örnek vererek açıklamak gerekirse, “bu siyasi görüşte olanlar şöyle davranmalıdır” demek aslında bir gatekeeping örneğidir. Ya da “bu eylemi yapanlar şu siyasi görüşe sahip olamazlar” demek de bir gatekeeping örneğidir.

Daha spesifik bir şekilde örnek vermek gerekirse “karın kası olmayanlar kendine sporcuyum demesin”, “sarışın olmayanlar kendini güzel sanmasın”, C++ bilmeyenler kendisine yazılımcı demesin”, Dark Souls oynamamış kişiler kendisine gamer demesin” gibi kalıplar gatekeeping’e örnektir. Gatekeeping yapan kişilere de gatekeeper denir.

Gatekeeperlar kendi iyi bildikleri ve ait oldukları şeylere sıkı sıkıya bağlıdırlar ve dışarıdan bu topluluğa girmek isteyenleri hor görürler. Kendilerini belirli bir konunun eliti olarak görürler. Spor yapmaktan kariyere, iyi müzik kulağı olmaktan gurmeliğe kadar hemen hemen her konuda gatekeeping yapılabilir.

Gatekeeping’in hoş bir durum olmadığını düşünen kadar bunun çok iyi bir şey olduğunu da düşünenler var. Genellikle gatekeeperlar kendini bu şekilde ifade etmese de yaptıkları şeyi yapmaktan büyük keyif alırlar ve makul olanın bu olduğunu düşünürler. Gatekeeping’in iyi bir şey mi kötü bir şey mi olduğunu tartışmak çok bambaşka bir konu. Peki sizce Gatekeeping iyi midir kötü mü?

Gatekeeping nedir, gatekeeping ne anlama gelir gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz gatekeeping yapıyor musunuz? Gatekeeperlar hakkında de düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindiri takipte kalmayı unutmayın.