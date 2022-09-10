Akıcı bir akrobasi dünyasına sahip olan Severed Steel oyuncu sayısını artırmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarınızda yüksek tempolu bir aksiyon deneyimi yaşamak ister misiniz? Steam üzerinde yer alan ve oyuncular tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen Severed Steel, Steam'de yükselmeye başladı. Greylock Studio tarafından geliştirilen ve Digerati tarafından bilgisayar platformu için yayınlanan Severed Steel akıcı bir akrobasi sistemine sahip. Tonla ağır çeki sahnelerine de ev sahipliği yapan oyun adeta fps tadında bir deneyim sunuyor. Eşsiz aksiyon sahnelerine ek olarak yüksek tempolu bir oynanışı deneyimleme imkanı veren oyunda şık ve içgüdüsel bir tek oyunculu oynanış bulunuyor.

Severed Steel Özellikleri

Yüksek tempolu oynanış,

Şık ve içgüdüsel bir birinci şahıs oynanışı,

Farklı silah modelleri,

Akrobatik hareketler,

Tamamıyla yok edilebilir çevre,

Dinamik yapay zeka,

Seviye editörü,

Türkçe dil desteği,

Önceden kurgulanmış takım tabanlı bir dinamik yapay zekaya karşı mücadele edecek olan oyuncular çeşitli zorlukları da deneyimleyecekler. Ses efektlerinin ve görsel efektlerin bolca yer aldığı oyunda bir dizi ayarlanabilir seçeneklerde bulunuyor. Yapım ile oyunculara ücretsiz bir seviye editörü de sunuluyor. Oyuncular bu seviye editörü ile diledikleri gibi yeni seviyeler oluşturabilecek ve bunu diğer oyuncular ile paylaşabilecekler. Türkçe dil desteği eşliğinde oynanabilen yapımda 16 farklı dil seçeneği yer alıyor. Tek oyunculu oynanışı eşliğinde oyunculara aksiyon dolu anlar sunmaya devam eden Severed Steel Steam üzerinde ücretsiz bir demoya da sahip.

Severed Steel İndir

Cazip bir fiyat etiketine sahip olan Severed Steel, Steam'deki başarılı satışları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Oyun bilgisayar oyuncuları tarafından da epey sevildi.

Severed Steel Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Dual Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 750 or equivalent

Severed Steel Önerilen Sistem Gereksinimleri